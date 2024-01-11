قدّم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا صوراً لوكالة الأناضول الخميس، أدلةً في أولى جلسات الاستماع بدعوى "الإبادة الجماعية" التي رفعتها الدولة الإفريقية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية.

وخلال جلسة الاستماع التي عُقدت في محكمة العدل الدولية، عُرضت صور الأناضول أدلةً خلال خطاب للمحامية عادلة هاشم، المشاركة ضمن الفريق القانوني الذي يمثل جنوب إفريقيا.

ومن بين الصور المقدمة، صورة ملتقطة بعدسة المصور الصحفي لدى الأناضول فادي الوحيدي، توثق دفن جثث انتشلتها فرق الدفاع المدني الفلسطيني في غزة من تحت الأنقاض في مدينة بيت لاهيا يوم 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، داخل مقبرة جماعية أُعدت بالقرب من المستشفى الاندونيسي.

وتوثق صورة أخرى التقطها المصور الصحفي محمد فايق، لحظات دفن جثث عائلة "فطائر" بشكل جماعي بسبب عدم بقاء أماكن فارغة في بعض المقابر بغزة يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول.

وبدأت محكمة العدل الدولية الخميس، المداولات في طلب تقدمت به جمهورية جنوب إفريقيا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بتهمة بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا طلباً لإقامة دعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة فيما يتعلق بانتهاكات إسرائيل لالتزاماتها موجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.

وحسب الطلب، فإن "الأفعال والتقصيرات من جانب إسرائيل، تتسم بطابع الإبادة الجماعية؛ لأنها تُرتكب بقصد محدد، وهو تدمير الفلسطينيين في غزة جزءاً من المجموعة الوطنية والإثنية الفلسطينية الأوسع".

ويذكر الطلب أن "إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية"، وأنها "انخرطت، وتنخرط، وتخاطر بمزيد من الانخراط في أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت، حتى الأربعاء، 23 ألفاً و469 شهيداً و59 ألفاً و604 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​