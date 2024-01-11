قالت كتائب القسام وسرايا القدس الخميس، إنهما نفذتا هجمات ضد آليات وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور توغله بقطاع غزة، تكلل أحدثها بالسيطرة على طائرة مسيّرة "عسكرية" في بلدة جباليا (شمال).

جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت عن سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) وكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس).

وقالت سرايا القدس، في بيان: "سيطرنا على طائرة صهيونية من نوع سكاي لارك بلا طيار، في جباليا شمال قطاع غزة".

ولم تفصح سرايا القدس عن حيثيات الحادث، فيما لم يصدر تعقيب فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن ذلك.

وفي بيان آخر، قالت سرايا القدس إنها استهدفت "دبابة ميركافا بقذيفة التاندوم في منطقة جباليا".

كما أوضحت في بيان، أن مقاتليها قصفوا "تجمعاً لجنود العدو في محيط بني سهيلا شرق مدينة خان يونس (جنوب)، بقذائف الهاون".

بدورها، قالت كتائب "القسام"، إنها استهدفت "قوة صهيونية في خان يونس بقذيفة الياسين 105، ما أوقع أفرادها بين قتيل وجريح".

وفي بيانين منفصلين، قالت إن مقاتليها استهدفوا "دبابة ميركافا و3 آليات وناقلة جند صهيونية بقذائف الياسين 105 جنوب شرق مدينة خان يونس".

كما دمرت، حسب بيان آخر، آلية إسرائيلية "بعبوتين مضادتين للدروع شرق خان يونس".

وأوضحت أن مقاتليها استهدفوا "جرافة إسرائيلية وحولها عدد من الجنود بعبوة مضادة للدروع، وأخرى مضادة للأفراد جنوب خان يونس".

وذكرت أن مقاتليها "استهدفوا دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 وقصفوا قوات الإنقاذ بقذائف الهاون شمال شرق مخيم النصيرات (وسط)".

وتتواصل المعارك العنيفة بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية المسلحة وقوات جيش الاحتلال، في محاور التوغل بشمال قطاع غزة، والأجزاء الشمالية من المحافظة الوسطى، ومدينة خان يونس.

يأتي ذلك وسط إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس، توسيع رقعة توغله في مدينة خان يونس، حيث كان يتوغل -حتى قبل هذا الإعلان- في الأطراف الشرقية للمدينة ووسطها قرب مبنى البلدية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء، 23 ألفاً و469 شهيداً و59 ألفاً و604 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.