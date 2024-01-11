سياسة
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الحوثي: أي هجوم أمريكي على اليمن لن يمر بلا رد
أكد زعيم جماعة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي أن الرد على أي هجوم أمريكي "لن يكون فقط بمستوى العملية التي نُفذت أخيراً"، غداة تبنّي الحوثيين هجوماً بأكثر من 20 طائرة مسيّرة وصاروخاً فوق البحر الأحمر.
الحوثي: أي هجوم أمريكي على اليمن لن يمر بلا رد
الحوثي: أي اعتداء أمريكي لن يبقى أبداً بلا رد / Others
11 يناير 2024

قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين في اليمن اليوم الخميس في كلمة بثها التلفزيون إن أي هجوم أمريكي على الحوثيين في اليمن لن يمر دون رد.

وأضاف أن أي رد من هذا القبيل سيكون أكبر من الرد الأخير الذي استهدفت فيه طائرات الجماعة المسيّرة وصواريخها سفينة أمريكية في البحر الأحمر.

وأضاف "أي اعتداء أمريكي لن يبقى أبداً بلا رد"، وأن الرد سيكون أكبر من الهجوم الذي نُفّذ بعشرين طائرة مسيّرة وعدد من الصواريخ.

وقال الحوثي "نحن أكثر إصراراً على استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، ولن نتراجع عن ذلك".

ويأتي هجوم الحوثيين الأخير بعد أسبوع من تحذير وجهته 12 دولة بقيادة الولايات المتحدة إلى الجماعة اليمنية من أنهم سيواجهون عواقب إذا لم يوقفوا استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات المائية للتجارة العالمية.

وخلال الأسابيع الماضية، شنّ الحوثيون أكثر من 25 عملية استهداف لسفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانٍ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامناً مع قطاع غزة الذي يشهد عدواناً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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