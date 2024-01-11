قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين في اليمن اليوم الخميس في كلمة بثها التلفزيون إن أي هجوم أمريكي على الحوثيين في اليمن لن يمر دون رد.

وأضاف أن أي رد من هذا القبيل سيكون أكبر من الرد الأخير الذي استهدفت فيه طائرات الجماعة المسيّرة وصواريخها سفينة أمريكية في البحر الأحمر.

وأضاف "أي اعتداء أمريكي لن يبقى أبداً بلا رد"، وأن الرد سيكون أكبر من الهجوم الذي نُفّذ بعشرين طائرة مسيّرة وعدد من الصواريخ.

وقال الحوثي "نحن أكثر إصراراً على استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، ولن نتراجع عن ذلك".

ويأتي هجوم الحوثيين الأخير بعد أسبوع من تحذير وجهته 12 دولة بقيادة الولايات المتحدة إلى الجماعة اليمنية من أنهم سيواجهون عواقب إذا لم يوقفوا استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات المائية للتجارة العالمية.

وخلال الأسابيع الماضية، شنّ الحوثيون أكثر من 25 عملية استهداف لسفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانٍ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامناً مع قطاع غزة الذي يشهد عدواناً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.