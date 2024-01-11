كشف مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية نشر بعض وسائل الإعلام خبراً مضللاً تحت عنوان: "خفر السواحل التركي يهدد الصيادين اليونانيين في إيميا".

وأشار المركز عبر حسابه في منصة إكس الخميس، الى أن لقطات الحادثة التي نشرتها وسائل الإعلام والتي يظهر فيها خفر السواحل التركي والصيادون اليونانيون بالقرب من كارداك (إيميا) جرى تداولها على وسائل الإعلام الرقمية في عام 2020، وهو ما يسبق وقوع الحادث.

وأوضح المركز أنه خلافاً لادعاءات هذه الوسائل الاعلامية، فإنه لا توتر في المنطقة.

كما أكدت جمعية الصيد الساحلي في "كاليمنوس" أن اللقطات التي جرى تداولها تعود لسنوات سابقة، وأن موسم صيد الدنيس البحري هذا العام كان طبيعيا.

من جانبه علق رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون على هذه الاخبار بالقول "التضليل أمر سيء".

وقال ألطون عبر حسابه على منصة إكس الخميس، "أود أن أضرب مثالا مهما عن كيفية القضاء على الأخبار المضللة التي جرى تقديمها بهدف الإضرار بعملية التقارب بين تركيا واليونان المجاورة".

وتابع: "نشرت قناة ANT1 التلفزيونية اليونانية تقريراً في نشرتها الإخبارية الرئيسية مفاده أن "تركيا تضايق الصيادين اليونانيين في كارداك، مستشهدة ببعض الصور".

وأشار ألطون الى أن هذه الأخبار التي تهدف إلى التلاعب بالجمهور اليوناني، بدأت في الانتشار بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح ألطون أن "دائرة الاتصال التركية، ومركز مكافحة التضليل الذي تابع الأنباء، قررا نتيجة لأبحاثها أن الصور تعود إلى 3 سنوات مضت. وأكد خبراؤنا الذين اتصلوا بمسؤولي خفر السواحل الأتراك عدم وجود أي توتر".

وأشار ألطون الى أن مركز مكافحة التضليل التركي نشر حول عدم صحة الخبر بثلاث لغات هي التركية والإنجليزية واليونانية.

وقال ألطون إن تلفزيون ANT1 اضطر إلى تصحيح أخباره بعد ردود الفعل التي تلت النفي.

وختم ألطون منشوره بالقول: "إننا نواصل بكل حزم نضالنا من أجل الحقيقة، لا من أجل بلدنا فحسب، بل من أجل الإنسانية جمعاء".