أعرب وفد برلماني تركي توجه إلى مدينة لاهاي الهولندية لمتابعة جلسات الاستماع في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، عن رغبتهم في اكتمال المحاكمة بأقرب وقت وتحقيق العدالة.

وفي وقت سابق الخميس، بدأت العدل الدولية (في لاهاي الهولندية) جلسات الاستماع ا لمرتبطة بالدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل متهمة إياها بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في غزة، وهو ما تنفيه تل أبيب.

ولحين البت في القضية، طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة (الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة) إصدار "أمر مؤقت عاجل" لإسرائيل بـ"تعليق فوري لعملياتها العسكرية" في غزة.

وضم الوفد رئيس لجنة العدل بالبرلمان النائب عن حزب العدالة والتنمية جنيد يوكسل، والنائب عن حزب العدالة والتنمية إسماعيل قره يل، وعضو اللجنة الدستورية النائب جاهد أوزكان.

وفي تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة الأولى للاستماع، تطرق يوكسل الذي يرأس الوفد البرلماني التركي إلى الأزمة الإنسانية في غزة.

وأوضح أن إسرائيل التي ارتكبت هذه المأساة والعار، تواصل بشكل أرعن أفعالها التي هي محور الاتهامات بارتكاب "جرائم حرب وإبادة جماعية".

وقال: "نحن في تركيا لن تكون سلطاتنا ولا منظماتنا المدنية طرفاً في هذا الظلم، وطالبت تركيا بإنهاء الهجمات الإسرائيلية الوحشية التي تستهدف المدنيين في أقرب وقت ممكن، وتؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عنها".

وأضاف: "رحبنا بالدعوى التي قدمتها جمهورية جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، ونعلن مرة أخرى باسم الشعب التركي دعمنا لهذا المسار، ونريد أن ينتهي في أقرب وقت ممكن وأن تتحقق العدالة".

وشدد يوكسل على أنه من غير الممكن إحلال السلام والاستقرار الدائمين في منطقتنا دون التوصل إلى حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية.

وأردف: "لذلك فإن تطلعاتنا الأساسية هي أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات عاجلة وملموسة نحو إحلال السلام".

وأكد أن "تركيا ستساهم بشكل فعال في كل الجهود الرامية للتوصل إلى حل، كما أنها مستعدة لتحمل المسؤولية بوصفها ضامناً في مرحلة تنفيذ الاتفاق النهائي".