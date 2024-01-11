أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين داخل القطاع إلى 117 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد توثيق استشهاد صحفيَّين في غارات إسرائيلية.

وقال المكتب الحكومي: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 117 صحفياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزميلَين الصحفيين فؤاد أبو خماش، ومحمد الثلاثيني".

والأربعاء، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، إن أبو خماش، وهو مصور متطوع لديها "استشهد برفقة 5 آخرين، بينهم 3 من أفرادها، بقصف إسرائيلي استهدف مركبة إسعاف وسط القطاع".

وتخطّى عدد الصحفيين الذين فقدوا حياتهم جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مجموع الصحفيين الذين قُتلوا بالعالم عامي 2021 و2022.

ووفقاً لبيانات محلية ودولية، قتل 109 من الصحفيين بالعالم عامي 2021 و2022، بينما قتلت الهجمات الإسرائيلية على غزة 117 صحفياً منذ بدء الحرب قبل ثلاثة أشهر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء، 23 ألفاً و469 شهيداً و59 ألفاً و604 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.