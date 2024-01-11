وصلت إلى العاصمة أنقرة طائرتان عسكريتان تركيتان تتتبعان لوزارة الدفاع تقل على متنها 85 مريضاً أصيبوا في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة و106 مرافقاً، لتلقي العلاج.

وأقلعت الطائران العسكريتان من طرازي "C-130" و"A400M" من مطار العريش المصري، ووصلتا مطار أتيمسغوت العسكري بأنقرة.

وأجرى كادر طبي فحوصات أولية على المرضى خلال الرحلة، ليجري نقلهم إلى مستشفيات العاصمة بسيارات الإسعاف فور وصول الطائرتين إلى المطار.

واعتبارا من نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت تركيا بنقل مرضى السرطان من قطاع غزة عبر مطار العريش المصري.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء، 23 ألفاً و469 شهيداً و59 ألفاً و604 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.