سياسة
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تحملان 191 مريضاً ومرافقاً من غزة.. وصول طائرتين عسكريتين تركيتين إلى أنقرة
وصلت طائرتان عسكريتان تركيتان تقلان 85 مريضاً و106 من مرافقيهم إلى مطار أتيمسغوت العسكري بأنقرة، بعد إقلاعهما من مطار العريش المصري، فيما أجرى كادر طبي فحوصات أولية على المرضى خلال الرحلة.
تحملان 191 مريضاً ومرافقاً من غزة.. وصول طائرتين عسكريتين تركيتين إلى أنقرة
وصول طائرتين عسكريتين تركيتين تقلان مرضى من غزة بعد إخراجهم من القطاع إلى مصر / صورة: AA
11 يناير 2024

وصلت إلى العاصمة أنقرة طائرتان عسكريتان تركيتان تتتبعان لوزارة الدفاع تقل على متنها 85 مريضاً أصيبوا في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة و106 مرافقاً، لتلقي العلاج.

وأقلعت الطائران العسكريتان من طرازي "C-130" و"A400M" من مطار العريش المصري، ووصلتا مطار أتيمسغوت العسكري بأنقرة.

وأجرى كادر طبي فحوصات أولية على المرضى خلال الرحلة، ليجري نقلهم إلى مستشفيات العاصمة بسيارات الإسعاف فور وصول الطائرتين إلى المطار.

واعتبارا من نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت تركيا بنقل مرضى السرطان من قطاع غزة عبر مطار العريش المصري.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء، 23 ألفاً و469 شهيداً و59 ألفاً و604 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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