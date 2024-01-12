أكدت المملكة العربية السعودية، الجمعة، أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر ودعت إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان مقتضب على منصة "إكس": "تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية".

وأضاف البيان "وإذ تؤكد المملكة على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا لمساسها بمصالح العالم أجمع لتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث".

وكانت قناة المسيرة التابعة للجماعة الحوثيين قد أعلنت في بيان مقتضب عبر موقعها الإلكتروني ليل الخميس/ الجمعة عن تعرض العاصمة اليمنية صنعاء لـ"عدوان أمريكي".

من جانبها، ذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، أن "الطيران الأمريكي والبريطاني شن غارات على العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وصعدة وذمار".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض فجر الجمعة: "اليوم، وبتوجيه مني، نفذت القوات العسكرية الأمريكية، وبالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، ضربات ناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن التي يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة للخطر في أحد أهم الممرات المائية في العالم".

فيما أكدت الحكومة البريطانية تنفيذ القوات الجوية الملكية هجمات ضد أهداف عسكرية يستخدمها الحوثيون في اليمن.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من توعد زعيم جماعة الحوثيين اليمنية، عبد الملك الحوثي، كل من يخاطر عسكريا ضد بلاده بـ"دفع الثمن"، مشددا على أن أي اعتداء أمريكي "لن يبقى أبدا دون رد".

وقال في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة": "أي اعتد اء أمريكي (ضد بلاده) لن يبقى أبدا دون رد"، وإن رد جماعته على أي اعتداء من الولايات المتحدة "لن يكون بمستوى العملية التي نفذتها الجماعة (الثلاثاء) بل أكبر من ذلك".