سياسة
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وزير الصحة التركي يؤكد مواصلة أنقرة جهودها الإنسانية تجاه غزة
قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن تركيا مستمرة في الدعم الإنساني لغزة ومصابي الحرب الإسرائيلية في القطاع، وذلك تعليقاً على وصول طائرتين عسكريتين تركيتين تُقلّان مصابين من غزة إلى العاصمة أنقرة، الخميس.
وزير الصحة التركي يؤكد مواصلة أنقرة جهودها الإنسانية تجاه غزة
وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة يؤكد استمرار تركيا في الدعم الإنساني لمصابي قطاع غزة / صورة: AA
12 يناير 2024

أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن تركيا ستواصل أداء واجبها الإنساني تجاه مصابي قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال قوجة في منشور على منصة إكس: "نتمنى الشفاء العاجل لمرضانا في هذه الليلة المباركة (ليلة الرغائب)، وسوف تستمر جهودنا من أجل غزة التي انهار نظامها الصحي".

وفي وقت سابق الخميس، وصلت إلى العاصمة أنقرة طائرتان عسكريتان تركيتان تتْبعان وزارة الدفاع تُقلّان 85 مريضاً أُصيبوا في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة و106 مرافقين، لتلقي العلاج.

وأقلعت الطائرتان العسكريتان من طرازي "C-130" و"A400M" من مطار العريش المصري، ووصلتا إلى مطار أتيمسغوت العسكري بأنقرة.

وأجرى كادر طبي فحوصاً أولية للمرضى خلال الرحلة، ليجري نقلهم إلى مستشفيات أنقرة بسيارات الإسعاف فور وصول الطائرتين إلى المطار.

ومنذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت تركيا نقل مرضى السرطان من قطاع غزة عبر مطار العريش المصري.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس، "23 ألفاً و469 شهيداً، و59 ألفاً و604 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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