أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، استشهاد عسكري وإصابة آخر جراء نيران أطلقها إرهابيون، شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان: "استُشهد العسكري صمد أصلان، وأُصيب آخر في محاولة تسلل بنيران أطلقها عناصر التنظيم الإرهابي الانفصالي، في منطقة عملية المخلب-القفل".

وأكدت الوزارة نقل العسكري المصاب إلى المستشفى وخضوعه للعلاج، مشيرةً إلى أن العمليات متواصلة في المنطقة.

ودعت الوزارة الله بالرحمة للشهيد، وأعربت عن تعازيها لأسرته والقوات المسلحة والشعب التركي، وتمنت الشفاء العاجل للعسكري المصاب.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022 أطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم "PKK" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان، شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "PKK" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.