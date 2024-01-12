انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة من مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، بعد ساعات من اقتحامها واندلاع اشتباكات عنيفة فيها.

وقال شهود عيان إن الجيش انسحب بالكامل من المدينة ومخيمَي طولكرم ونور شمس بعد أن نفّذ عملية عسكرية أسفرت عن إصابة 17 فلسطينياً على الأقلّ واعتقال مئات.

وكانت قوات كبيرة من جيش وآليات الاحتلال الإسرائيلي مصحوبة بعدد من الجرافات العسكرية اقتحمت خلال الليلة الماضية مدينة طولكرم من محورها الغربي من بوابة جدار الفصل العنصري، أو ما يعرف بـ"بوابة 104"، وتوجّهت نحو مخيم نور شمس مروراً بشارع السكة.

كما انتشرت فرق القناصة على المواقع والبنايات المطلة على المخيم واحتلت موقعاً تجارياً على الشارع الرئيسي وحوّلَته إلى ثكنة عسكرية ومركز توقيف واعتقال.

وقال شهود عيان إن شباناً فلسطينيين استهدفوا آليات الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرقي طولكرم بعبوات ناسفة.

وأفاد مراسل TRT عربي بأن "عمليات تجريف واسعة تركّزت طوال الليلة الماضية في حيّ المنشية داخل مخيم طولكرم، فيما انتشرت قوات الاحتلال على طول الطريق الفاصل بين المخيَّمَين لمنع وصول أي إمدادات أو أيّ مسلحين".

ونقل مراسلنا عن "كتيبة طولكرم" التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" أن مقاتليها فجّروا عبوتين ناسفتين في آليات عسكرية إسرائيلية في مخيم نور شمس.

اشتباكات في جنين

وفي جنين أصيب شابّ صباح الجمعة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بإصابة شابّ بالرصاص في ساقه، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة.

وأمس الخميس شيّع مئات من أهالي بلدة جَبَع جنوب مدينة جنين، جثمان الشهيد مجدي فشافشة (37 عاماً) إلى مقبرة الشهداء بالبلدة.

وكانت قوات الاحتلال قتلت فشافشة الأسير المحرر قائد كتيبة جبع التابعة لسرايا القدس خلال عملية عسكرية حاصرت خلالها أحد المنازل في بلدة جبع.

واعتُقل أيضاً باسم ملايشة أحد كوادر الكتيبة، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة، خلال اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الحارتين الغربية والشرقية، وأن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال وسط البلدة، فيما داهم جنود الاحتلال عديداً من المنازل، في ظلّ انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة نتيجة الحالة الجوية.

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف جيش الاحتلال عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات مما أسفر عن استشهاد 342 فلسطينياً وإصابة نحو 3950 واعتقال 5780، حسب مصادر رسمية.