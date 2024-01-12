تَوقَّع مسؤول أمريكي رفيع المستوى ردّاً انتقاميّاً من جماعة الحوثي على الضربات الأمريكية-البريطانية التي استهدفت مواقع في اليمن فجر الجمعة.

ونقل موقع أكسيوس عن المسؤول الأمريكي أن القوات الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر بحالة تأهب للدفاع عن نفسها استعداداً لأيّ ردّ حوثي على الضربات التي استهدفت مواقع الجماعة اليمنية.

ولم يستبعد المتحدث ردّ الحوثيين على القصف، موضحاً: "لن نُفاجأ برؤية نوع من الردّ"، مشدداً في الوقت ذاته على أنه "سيكون للضربات الأمريكية والبريطانية تأثير كبير في قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن في البحر الأحمر".

واتهم المسؤول الأمريكي إيران بأنها "متورطة في كل مرحلة من هجمات الحوثيين"، مضيفاً أنها "تتحمل مسؤولية عن الدور الذي تلعبه في الهجمات ضد القوات الأمريكية".

في السياق نفسه أكّد مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب في حالة تأهب تحسباً لأي انتقام عقب الهجمات، مشيراً إلى إخطار إسرائيل مُسبَقاً بالضربات الأمريكية-البريطانية التي استهدفت مواقع الحوثيين، وفق أكسيوس.

وفجر الجمعة أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لعشر دول، تنفيد الولايات المتحدة "هجمات مشتركة" ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقال البيت الأبيض: "شنّت القوات المسلحة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم من هولندا وكندا والبحرين وأستراليا، هجمات مشتركة ضد عدد من الأهداف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضاف البيان أن تلك الضربات جاءت "ردّاً على هجمات الحوثيين المستمرة وغير القانونية والخطيرة والمزعزعة للاستقرار ضد السفن التجارية في البحر الأحمر" و"وفقاً للحقّ الفردي والجماعي في الدفاع عن النفس، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة".

وأوضح أن "الضربات الدقيقة تهدف إلى تعطيل وإضعاف القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية وحياة البحارة الدوليين في أحد الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم".

وصدر البيان المشترك باسم حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وفق ما نشره البيت الأبيض.

من جانبها أعلنت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثيين عبر موقعها الإلكتروني الجمعة تَعرُّض العاصمة اليمنية صنعاء لـ"عدوان أمريكي".

كما ذكرت وكالة سبأ التابعة للجماعة أن "الطيران الأمريكي والبريطاني شنّ غارات على العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وصعدة وذمار".

وتعليقاً على الهجمات قال المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام عبر منصة إكس: "مخطئون إن فكّروا أنهم سيردعون اليمن عن مساندة فلسطين وغزة، فاليمن مستمرّ في موقفه الديني والإنساني، وسيظَلّ إلى جانب غزة بكل ما يستطيع، ولن يزيده هذا العدوان إلا صلابة وقوة".

وخلال الأسابيع الماضية استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّراتٍ سفنَ شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغّلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، "تضامناً مع غزة".

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تشكيل قوة عمل بحرية باسم "حارس الازدهار"، تضمّ 10 دول بينها دولة عربية وحيدة هي البحرين، لمواجهة تلك الهجمات والحفاظ على خطوط التجارة البحرية.