اعتبر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن مشروع قانون "منع مقاطعة إسرائيل" الذي تدفع حكومة ريشي سوناك نحو التصديق عليه "يدمّر سمعة" المملكة المتحدة على الصعيد العالمي.

وأشار الموقع إلى أن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي سيحظى هذا الأسبوع "باستقبال الأبطال" في إسرائيل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مهمة لبناء روابط تجارية.

وكان كليفرلي وقّع، قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لندن في مارس/آذار الماضي، اتفاقية خريطة الطريق للعلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة وإسرائيل حتى عام 2030.

وقال الموقع إن مشروع قانون "منع مقاطعة إسرائيل" اقتصادياً، الذي تدرسه منذ الأسبوع الماضي لجنة في مجلس العموم، "يحقق هدفاً مركزياً لسياسة نتنياهو الخارجية، يتمثل في حماية إسرائيل من تهديد العزلة الدولية والتعرض للعقوبات والمقاطعة والحملات الداعية إلى سحب الاستثمارات ضد إسرائيل".

ونوّه بأن "الأكثر غرابة أن مشروع القانون يخصّص حماية لإسرائيل ولنشاطها في الضفة الغربية المحتلة ومرتفعات الجولان، ويجعلها بعيدة عن متناول حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات".

وتابع: "ومن خلال الخلط بين إسرائيل والأراضي التي احتلتها بالقوة العسكرية، فإن مشروع القانون يتناقض قطعاً مع التزامات السياسة الخارجية البريطانية المعتمدة".

وذكر الموقع أن بريطانيا "إحدى الدول الموقعة على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334".

وأوضح أن "هذا القرار التزام رسمي دخلت فيه الدول الأعضاء في مجلس الأمن، يدعو جميع الدول إلى التمييز، في تعاملاتها ذات الصلة، بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967".

بالتالي تجعل الحماية الممنوحة للمستوطنات الإسرائيلية في التشريع الجديد التزامات بريطانيا الرسمية أمام الأمم المتحدة "مجرد هراء".

وعلى الرغم من أن حكومة سوناك تعيش أشهرها الأخيرة في السلطة، يجري العمل على تمرير مشروع القانون في مجلس العموم البريطاني.

حتى إن سوناك مضى قدماً في ذلك، رغم تحذيرات مسؤولي وزارة الخارجية من أن مشروع القانون "لا يتناقض مع السياسة الخارجية البريطانية فحسب، بل يمثل في الواقع هدية دعائية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وفي هذا السياق حذر الموقع من أن "عدم رغبة الحكومة في إجراء تحليل جدي لمشروع القانون الذي يمثل هدية سياسية كبيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي المحاصر وبوتين، يهدّد بإلحاق مثل هذا الضرر الخطير والدائم بسمعة بريطانيا في التعامل العادل".