صعدت أسعار الطاقة والذهب في التعاملات المبكرة الجمعة، بعد إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا تنفيذ هجمات ضد أهداف تتبع جماعة الحوثي في مناطق باليمن.

وفجر الجمعة أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول، أنه "ردّاً على هجمات الحوثيين (...) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، شنّت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وصدر البيان المشترك باسم حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وفق ما نشره البيت الأبيض.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/آذار بنسبة 2.4% أو 2.1 دولار إلى 79.8 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود الغاز الطبيعي بنسبة 2.1% إلى 3.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وسط مخاوف من تأثر إمدادات الطاقة عبر مضيق باب المندب.

ودفعت توترات اليمن أيضاً إلى صعود أسعار عقود الذهب الفورية بنسبة 0.45% أو 8.6 دولار إلى 2037 دولاراً للأونصة (الأوقية).

ويمرّ عبر البحر الأحمر أكثر من 10% من التجارة العالمية والنفط الخام المنقولة بحراً، وسط مخاوف من ردّ فعل حادّ من جماعة الحوثي تجاه حركة الملاحة في مضيق باب المندب.

وتستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، ويمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط، وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد إسرائيل، حسب وزارة المالية.

في سياق متصل كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن عائد القناة بالدولار انخفض 40% منذ بداية العام مقارنة بالفترة نفسها من 2023، بعد أن أدّت الهجمات الحوثية في اليمن على سفن إلى تحويل مسار إبحارها بعيداً عن هذا الممر.

وقال ربيع في تصريح تليفزيوني في ساعة متأخرة إن حركة عبور السفن تراجعت 30% في الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني إلى 11 من الشهر نفسه على أساس سنوي.

وأوضح أن عدد السفن العابرة لقناة السويس انخفض إلى 544 سفينة حتى الآن هذا العام، مقابل 777 سفينة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتُعَدّ قناة السويس مصدراً رئيسيّاً للعملة الأجنبية التي تعاني مصر نقصاً فيها، وتسعى السلطات جاهدة منذ سنوات لتعزيز إيراداتها، بما في ذلك توسيع القناة في عام 2015.

وتضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تشكيل قوة عمل بحرية باسم "حارس الازدهار" تضمّ 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.