انطلقت، الجمعة، جلسة الاستماع الثانية بمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية التي تقدم فيها إسرائيل دفاعها عن اتهام جنوب إفريقيا لها بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة.

ويقدم فريق الدفاع الإسرائيلي في جلسة الاستماع الثانية بمحكمة العدل الدولية، حُجَج تل أبيب ضد مرافعات جنوب إفريقيا والاتهامات الواردة في الدعوى بارتكاب إسرائيل جرائم "إبادة جماعية" في غزة.

عُقدت الجلسة الثانية، مثل الأولى، بطريقة مفتوحة وبُثت على الهواء مباشرة، واستمع خلالها قضاة محكمة العدل الدولية إلى حجج الجانب الإسرائيلي.

وقالت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية إن جنوب إفريقيا قدّمت "قصة مشوَّهة بشكل صارخ"، وإن أفعالها في غزة دفاع عن النفس في مواجهة حماس.

ودعت إسرائيل محكمة العدل الدولية إلى رفض مطالب جنوب إفريقيا بالوقف الفوري لحملتها العسكرية في قطاع غزة. وقال تال بيكر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، للمحكمة : "يجب رفض الطلب والالتماس لما ينطويان عليه من تشهير".

ونفت إسرائيل تهمة الإبادة الجماعية الموجَّهة إليها، وقالت: "إن حماس تسعى إلى إبادتها".

وانطلقت، الخميس، الجلسة الأولى للدعوى التي قدم فيها الفريق القانوني لجنوب إفريقيا مبررات رفع الدعوى ضد إسرائيل، إذ دعمت جنوب إفريقيا اتهاماتها بأدلة ملموسة من خلال الصور ومقاطع الفيديو.

وطالب الفريق الجنوب إفريقي إسرائيل بوقف "فوري" لعملياتها العسكرية في غزة، قائلاً إن ذلك هو "الحل الوحيد لتفادي مزيد من الموت والدمار غير اللازم" في قطاع غزة.

وأوضح الفريق القانوني أن "قطاع غزة تحول إلى معسكر اعتقال تُرتكب فيه إبادة جماعية". وتابع: "الإبادة الجماعية ظهرت في مطالبة أعضاء بالكنيست الإسرائيلي بمحو غزة وتسويتها بالأرض، قائلين إنه لا أبرياء في غزة".

وشدد الفريق على أن "الوضع في غزة يتطلب تدخل محكمة العدل الدولية كما فعلت في قضية الروهينغا"، مؤكدةً أن "ما تفعله إسرائيل في غزة من قصف وتهجير وحرمان من الاحتياجات الأساسية يشير إلى إبادة جماعية متعمَّدة".

شعور بالفخر

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إنه لم يشعر قط بالفخر الذي يشعر به اليوم، تعليقاً على رفع بلاده قضية "إبادة جماعية" ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وأوضح رامافوزا، الجمعة، في كلمة له باجتماع حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي"، أن هدف بلاده من فتح دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، هو "وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وتابع قائلاً: "بينما كان محامونا يدافعون عن قضيتنا (القضية الفلسطينية) في لاهاي، لم أشعر قط بالفخر الذي أشعر به اليوم وأنا أرى رونالد لامولا، ابن هذه الأرض، يدافع عن قضيتنا في المحكمة".

وأردف: "يقول البعض إن الخطوة التي اتخذناها محفوفة بالمخاطر. نحن بلد صغير ولدينا اقتصاد صغير. قد يهاجموننا، لكننا سنظل متمسكين بمبادئنا. ولن نكون أحراراً حقاً ما لم يتحرر الشعب الفلسطيني أيضاً".

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، علَّقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجاً على هجماتها في غزة، وسبق ذلك استدعاؤها سفير تل أبيب لديها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة خلّفت حتى الخميس، "23 ألفاً و469 شهيداً، و59 ألفاً و604 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.