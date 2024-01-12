قدّمت جنوب إفريقيا مرافعات واتهامات ضد إسرائيل مدعومةً بأدلة ملموسة ضمّت صوراً ومقاطع فيديو خلال الجلسة الأولى من قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد تل أبيب في محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية.

وبدأت، الجمعة، جلسة الاستماع الثانية في محكمة العدل الدولية التي تقدم فيها إسرائيل دفاعها عن اتهام جنوب إفريقيا لها بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة.

وانطلقت، الخميس، أولى تلك الجلسات، إذ استمع القضاة إلى مرافعات جنوب إفريقيا التي رفعت في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي دعوى قضائية أمام "العدل الدولية" تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت المحكمة في بيان، إن "الطلب المقدَّم يتعلق بانتهاكات إسرائيل المزعومة لالتزاماتها، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة".

وعُقدت الجلسة الأولى بطريقة مفتوحة وبُثَّت على الهواء مباشرةً، واستمع خلالها قضاة محكمة العدل الدولية إلى طلبات جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة، وعرض الفريق القانوني الجنوب إفريقي اتهاماته ضد إسرائيل مع مبرراتها وأدلتها.

وتركت العروض المؤثرة التي قدمها المحامون ضمن الفريق القانوني لجنوب إفريقيا بصماتها على جلسة الاستماع وجذبت انتباه العالم إلى عملية المحاكمة.

"معسكر إبادة جماعية"

طالب الفريق الجنوب إفريقي إسرائيل بوقفٍ "فوري" لعملياتها العسكرية في غزة، قائلاً إن ذلك هو "الحل الوحيد لتفادي مزيد من الموت والدمار غير اللازم" في قطاع غزة.

وقال إن "العنف بين إسرائيل وفلسطين لم يبدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولكن يتعرض الفلسطينيون للعنف الإسرائيلي خلال 76 عاماً"، مضيفاً أن "إسرائيل تقول إن هدفها من العمليات العسكرية هو تدمير حماس، لكنّ أشهراً من القصف المستمر وتدمير المباني ومنع الغذاء والدواء والاتصالات لا تندرج ضمن تلك المساعي".

وأوضح الفريق القانوني أن "قطاع غزة تحول إلى معسكر اعتقال تُرتكب فيه إبادة جماعية". وتابع: "الإبادة الجماعية ظهرت في مطالبة أعضاء بالكنيست الإسرائيلي بمحو غزة وتسويتها بالأرض، قائلين إنه لا أبرياء في غزة".

صور للأناضول

وخلال جلسة الاستماع عُرضت صور لوكالة الأناضول التركية بوصفها أدلةً، خلال خطاب للمحامية عادلة هاشم، المشارِكة ضمن الفريق القانوني لجنوب إفريقيا.

ومن بين الصور المقدَّمة، صورة ملتقَطة بعدسة مصور الأناضول فادي الوحيدي، توثّق دفن جثث انتشلتها فرق الدفاع المدني الفلسطيني في غزة من تحت الأنقاض في مدينة بيت لاهيا، يوم 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، داخل مقبرة جماعية أُعدّت بالقرب من المستشفى الإندونيسي.

وتوثق صورة أخرى التقطها المصور الصحفي محمد فايق، لحظات دفن جثث عائلة "فطائر" بشكل جماعي بسبب عدم بقاء أماكن فارغة في بعض المقابر بغزة يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول.

خطاب نتنياهو

ومن بين الأدلة التي قدمها الفريق الجنوب إفريقي، خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن "شعب العماليق"، إلى جانب عرض مقطع فيديو يُظهر جنوداً إسرائيليين وهم يغنّون ويمرحون بهتافات تطالب بـ"إبادة شعب العماليق".

وقال نتنياهو أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي: "أصلّي من أجل سلامة جنودنا، عسى الله أن يهزم أمامهم الأعداء الذين قاموا ضدنا! ليُخضع أعداءنا لهم، ويكللهم بالخلاص والنصر".

ورأى نتنياهو أن قيام إسرائيل معجزة ومثال للإيمان والعمل، وجاء في سِفر صموئيل: "لا تكذب أبديّة إسرائيل"، كما اقتبس من سفر التثنية (17:25): "اذكر ما فعله بك عماليق"، في إشارة إلى خروج اليهود من مصر. وأضاف: "نتذكر ونقاتل".

وخلال ساعات الجلسة الأولى في دعوى "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل، خرجت مظاهرات مؤيدة في عديد من المدن مثل برلين وواشنطن ورام الله وكيب تاون وتونس، وعبَّر المشاركون عن شكرهم لجنوب إفريقيا.

وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، دولة جنوب إفريقيا، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، قائلاً إنّ "إسرائيل متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية، فيما تحارب إبادة شعبها، إننا نحارب الإرهابيين، ونحارب الأكاذيب"، وفق تعبيره.

وتابع نتنياهو هجومه معتبراً أن "النفاق الذي يصيب جنوب إفريقيا صارخ"، وفق تعبيره، مضيفاً: "سنواصل محاربة الإرهابيين، وسنواصل صدّ الأكاذيب، وسنواصل الحفاظ على حقنا في الدفاع عن أنفسنا وتأمين مستقبلنا؛ حتى النصر المطلق"، على حد زعمه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة خلّفت حتى الخميس، "23 ألفاً و469 شهيداً، و59 ألفاً و604 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.