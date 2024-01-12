أدانت منظمة إنسانية قتْل إسرائيل 10 آلاف طفل، خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال بيان صدر عن منظمة "أنقذوا الأطفال" الإنسانية، إنه "وفقاً لبيانات وزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من 10 آلاف طفل قُتلوا في القطاع خلال الهجمات الإسرائيلية".

وذكر البيان أن "1.1 مليون طفل يعيشون في غزة، ولوحظ أن الذين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية يشكّلون 1% من إجمالي عدد الأطفال في القطاع".

وقالت المنظمة أيضاً: "يعاني الأطفال الذين نجوا من العنف في غزة أهوالاً لا توصف، بما في ذلك الإصابات التي تغيّر حياتهم، إضافةً إلى الحروق، والأمراض، وعدم كفاية الرعاية الطبية، وفقدان والديهم وأحبائهم الآخرين".

وأردفت: "اضطُرّ الأطفال إلى الفرار من العنف مراراً وتكراراً، ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه، وهم مجبرون على الفرار من العنف إلى أجل غير مسمى، لقد واجهوا أهوال المستقبل".

وقال مدير المنظمة في فلسطين، جيسون لي، في البيان، إن "الأطفال الفلسطينيين دفعوا ثمناً باهظاً لعدم التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار في غزة".

وأكمل: "يُقتَل ما معدله 100 طفل كل يوم لا يجري فيه التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار، ولا يوجد مبرر لقتل الأطفال، إن الوضع في غزة فظيع وكارثة لإنسانيتنا المشتركة".

وأشار إلى أنه "منذ ما يقرب من 100 يوم، يدفع الأطفال ثمن صراع لم يشاركوا فيه، إنهم مرعوبون، ومصابون، ويتعرضون للإعاقة".

وشدد على أن "1% من الأطفال في غزة تأثروا بالفعل بالقصف الإسرائيلي والعملية البرية، ويواجه آخرون الموت جوعاً والمرض مع اقتراب المجاعة أكثر من أي وقت مضى، إن الضرر العقلي الذي يعانيه الأطفال الناجون والدمار الكامل للبنية التحتية، بما في ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات، تَسبَّب بدمار مستقبلهم".

قصف متواصل

تأتي الإدانات في وقت يستمر فيه القصف الإسرائيلي على مناطق ومخيمات القطاع كافة، دون أن يستثني الطواقم الطبية وفرق الإسعاف.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الطيران الإسرائيلي قصف، الجمعة، منزلاً في حي المشاعلة في دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي لبلدة الزوايدة ومخيمَي النصيرات والبريج، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وأشارت إلى أن 30 شهيداً وصلوا إلى مستشفيات خان يونس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة في المحافظة.

وأفادت الوكالة بأن لطيران الإسرائيلي شن غارات عنيفة وسط خان يونس، كما استهدف طواقم الإسعاف والإنقاذ خلال عملهم على نقل الجرحى وانتشال الشهداء.

واستُشهد فلسطيني، في قصف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين على شارع صلاح الدين بجوار مدخل دير البلح في غزة.

فيما أعلنت فرق الدفاع المدني في غزة تعذَّر الوصول إلى عدد كبير من الشهداء والجرحى في حي الصبرة.

تراجُع من مخيم البريج

في غضون ذلك، تراجعت الآليات العسكرية الإسرائيلية، الجمعة، جزئياً من مخيم البريج وصولاً إلى الأطراف الشرقية للمخيم بعد توغلها في كامل مناطقه على مدار أسبوعين، وتركها دماراً مادياً هائلاً في المخيم.

وعاد مئات الفلسطينيين إلى منازلهم في المخيم لتفقدها بعد التراجع الإسرائيلي والحصول على بعض الملابس والأغطية والأمتعة ونقلها إلى المناطق التي نزحوا إليها في مدينتَي دير البلح (وسط) ورفح، جنوبي القطاع.

لكنّ القصف المدفعيّ الإسرائيليّ ما زال متواصلاً على بعض مناطق المخيم، كما تُسمع أصوات اشتباكات بين الحين والآخر في المناطق الشرقية بين قوات الجيش وعناصر المقاومة الفلسطينية.

ودُمِّرت مئات المنازل والطرق والمدارس والمراكز الصحية بشكل كامل في المخيم.

وحال ركام المنازل المدمَّرة دون وصول الفلسطينيين إلى منازلهم في عدد كبير من مناطق المخيم.

يأتي هذا التراجع بعد أيام قليلة من انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق جنوبيّ مدينة دير البلح إلى الأطراف الحدودية الشرقية للمدينة، وذلك بعد أسابيع من الانسحاب بشكل واسع من مدينة غزة ومناطق شمالي القطاع.

بدورها أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، خوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم وسط خان يونس.

وأضافت أنها استهدفت جرافة إسرائيلية بقذيفة RBJ.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت، حتى الخميس، 23 ألفاً و708 شهداء و60 ألفاً و5 جرحى،معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​