سياسة
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أردوغان: الهجمات على اليمن مثل فلسطين استخدام غير متكافئ للقوة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الوثائق التي قدّمتها جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل كفيلة بإدانتها، ولن يجد نتنياهو أي مبرر لجرائمه في غزة.
أردوغان: الهجمات على اليمن مثل فلسطين استخدام غير متكافئ للقوة
أردوغان: الوثائق التي قدّمتها جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل كفيلة بإدانتها / صورة: AA
12 يناير 2024

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليست له أي مبررات للدفاع عن الجرائم المرتكَبة في قطاع غزة، مُديناً الدعم الغربي لهذا العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس التركي عقب صلاة الجمعة، تزامناً مع انعقاد جلسة الاستماع الثانية بمحكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال أردوغان: "إسرائيل حوّلَت غزة إلى سجن كبير وحمام من الدم".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في عدوانها على غزة".

وتابع: "بريطانيا تساهم بطريقة أو بأخرى في دعم إسرائيل بعدوانها على غزة".

وفي ما يتعلق بالدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، قال أردوغان: "الوثائق التي قُدّمَت لمحكمة العدل الدولية كفيلة بإدانة إسرائيل ونتنياهو".

وأكّد أنه "ليس لنتنياهو أي مبرّر للدفاع عن جرائم إسرائيل في محكمة العدل الدولية".

وشدّد على أن "العدل والإنسانية سيكونان إلى جانب المظلومين دائماً".

وانطلقت أمس الخميس الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وقدّم فيها الفريق القانوني مبررات رفع الدعوى، إذ دعمت جنوب إفريقيا اتهاماتها بأدلة ملموسة من خلال الصور ومقاطع الفيديو.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت حتى الخميس 23 ألفاً و708 شهداء و60 ألفاً و5 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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