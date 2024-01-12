سياسة
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تركيا تقبض على من يُسمى مسؤولاً في تنظيم PKK الإرهابي في عملية عابرة للحدود
أعلنت الاستخبارات التركية الجمعة أنها ألقت القبض على من يُسمى مسؤولاً في تنظيم PKK/KCK الإرهابي المدعو سرهات بال في عملية عابرة للحدود، وجرى اقتياده إلى تركيا وتقديمه للمحاكمة.
تركيا تقبض على من يُسمى مسؤولاً في تنظيم PKK الإرهابي في عملية عابرة للحدود
الاستخبارات التركية تلقي القبض على الإرهابي المدعو سرهات بال في عملية عابرة للحدود / صورة: AA
12 يناير 2024

ألقت الاستخبارات التركية القبض على سرهات بال، من يُسمى مسؤولاً بتنظيم PKK الإرهابي، في عملية خارج الحدود، قبل أن تحضره إلى البلاد.

وذكرت مصادر أمنية الجمعة أن الاستخبارات التركية حددت مخبأ الإرهابي الهارب سرهات بال، الملقب بـ"فرات"، والمطلوب للسلطات التركية لكونه عضواً في تنظيم إرهابي مسلح، بإحدى دول الشرق الأوسط.

وأوضحت المصادر أن عملية إلقاء القبض على الإرهابي بال، جاءت بعد متابعته لفترة طويلة، في أثناء محاولته الهروب إلى أوروبا، وجرى جلبه إلى تركيا وتقديمه للعدالة.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الإرهابي بال انضم إلى صفوف PKK عام 2012، وعمل مسؤولاً بالتنظيم في سوريا والعراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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