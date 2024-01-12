سياسة
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استطلاع: تدني شعبية نتنياهو و29% فقط يرونه مناسباً لقيادة الحكومة
أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "لازار" أن 29% فقط من الإسرائيليين يرون أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 42% يفضّلون الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، ما يدل على تراجع شعبية نتنياهو عقب حرب 7 أكتوبر/تشرين الأول.
استطلاع: تدني شعبية نتنياهو و29% فقط يرونه مناسباً لقيادة الحكومة
42% قالوا إن الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة / صورة: Reuters
12 يناير 2024

أظهر استطلاع حديث للرأي أن 29% فقط من الإسرائيليين يرون أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية في نتائج استطلاع نشرته الجمعة، أن 29% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 42% قالوا إن الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس هو الأنسب للمنصب.

ووفق الاستطلاع "لم يملك 20% من الإسرائيليين إجابة محددة" بهذا الخصوص، حسبما ذكرت الصحيفة.

وأجرى الاستطلاع معهد "لازار" (خاص) على عينة عشوائية من 515 إسرائيلياً، وأن هامش الخطأ 4.3%.

وتشهد إسرائيل تظاهرات لذوي الأسرى المحتجزين في غزة يتهمون حكومتهم بعدم وضع قضيتهم على رأس أولوياتها في الحرب التي تواصلها على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي 7 أكتوبر نفذت حماس هجوماً على مستوطنات غلاف غزة قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5431، وأسر 239 على الأقل، جرى إطلاق سراح العشرات منهم في صفقة تبادل خلال هدنة مؤقتة انتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتقدر إسرائيل وجود نحو "137 شخصاً ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.

في المقابل يشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس 23 ألفاً و469 شهيداً و59 ألفاً و604 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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