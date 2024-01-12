أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينيتان العاملتان بقطاع غزة الجمعة، أن انقطاعاً طرأ على خدمات الاتصالات والإنترنت في معظم أنحاء القطاع، وهو تاسع انقطاع خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وذكرت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال في بيان: "نأسف لإعلان انقطاع كامل لكل خدمات (الخليوي والثابت والإنترنت) مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر".

و"شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال"، هي أكبر مزود لخدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت في قطاع غزة، والمقدم الحصري لخدمات الاتصالات الثابتة هناك.

بينما قالت شركة "أوريدو" فلسطين في بيان منفصل: "مع استمرار العدوان على قطاع غزة، فقد تكرر قبل قليل تضرر الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت، مما أدى إلى توقف كامل خدماتنا جنوب ووسط قطاع غزة".

وظلت خدمات الاتصال لـ"أوريدو فلسطين" متقطعة في شمال غزة.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ناشد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر مصر لتفعيل خدمة التجوال، وتشغيل محطات الاتصالات القريبة من حدود غزة.

وفي المرات الثماني الماضية التي تعرض فيها قطاع غزة لقطع الخدمات، كان الاتصال الثابت والخلوي والإنترنت ينقطع لعدة ساعات، بينما استمر أطول قطع لمدة 4 أيام متواصلة، بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 2023.