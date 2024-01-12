سياسة
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الحوثي يتوعد السفن بالبحر الأحمر واحتجاجات باليمن ضد الضربات الغربية
أكدت جماعة الحوثي اليمنية، أنها مستمرة بمنع السفن الإسرائيلية بالبحر الأحمر رغم "العدوان الأمريكي والبريطاني"، فيما احتشد عشرات الآلاف من اليمنيين في عدة مدن للتنديد بالضربات الأمريكية البريطانية على بلادهم رداً على الهجمات على السفن في البحر الأحمر.
الحوثي يتوعد السفن بالبحر الأحمر واحتجاجات باليمن ضد الضربات الغربية
احتجاجات ضخمة في اليمن بعد الهجمات الأمريكية البريطانية / صورة: AFP
12 يناير 2024

أكدت جماعة الحوثي اليمنية الجمعة، أنها مستمرة بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى "فلسطين المحتلة"، مهما كان "العدوان الأمريكي والبريطاني" على اليمن.

جاء ذلك في تصريح لرئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط، نشرته وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين.

وقال المشاط إن "العدوان الأمريكي الصهيوني والبريطاني على اليمن إجرامي غاشم وغير مبرر، وانتهاك سافر لكل القوانين، وسيُدفع الثمن باهظاً".

وشدد على استمرار جماعته في "منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى فلسطين المحتلة مهما كان العدوان الأمريكي الصهيوني والبريطاني على الشعب اليمني".

وأضاف: "الدم اليمني غالٍ وثأرنا لا يذبل"، مؤكداً أن "العدوان الأمريكي الصهيوني والبريطاني المجرم لن يُثني اليمن عن موقفه المساند والداعم لفلسطين".

وحمل المشاط الولايات المتحدة وبريطانيا "مسؤولية عسكرة الملاحة الدولية (في البحر الأحمر)"، وأردف: "سنثبت للأمريكيين والبريطانيين أن اليمن مقبرة الغزاة".

في غضون ذلك، احتشد عشرات الآلاف من اليمنيين في عدة مدن اليوم الجمعة للاستماع إلى خطابات قادتهم التي تندد بالضربات الأمريكية البريطانية على بلادهم رداً على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي، مقتل 5 من قواتها وإصابة 6 آخرين في غارات شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.

وكان البيت الأبيض أعلن فجر الجمعة في بيان مشترك لعشر دول أنه "رداً على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، نفذت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وصدر البيان المشترك باسم حكومات الولايات المتحدة، وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وفق ما نشره البيت الأبيض.

وقال محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى الذي يحكم مناطق سيطرة الحوثيين "ضرباتكم ضد اليمن إرهاب.. الولايات المتحدة هي الشيطان".

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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