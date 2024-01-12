شهد حفل افتتاح كأس آسيا 2023 الذي استضافه استاد لوسيل، إلقاء قائد منتخب فلسطين قسَم البطولة، بعد أن تنازل له عنه قائد منتخب قطر.

وحضر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، المباراة الافتتاحية بين قطر الدولة المضيفة وحاملة اللقب ومنتخب لبنان ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الصين وطاجيكستان.

وكان حفل الافتتاح بعنوان "الفصل المفقود من كليلة ودمنة"، وهو أحد الكتب التراثية الآسيوية التي تمثل التشابه الثقافي في القارة مترامية الأطراف.

واحتفل هذا العرض الفني بروح الأخوة عبر الثقافات المتنوعة في قارة آسيا والعابرة للحدود واللغات. وتضمن أيضاً عروضاً لألعاب نارية وليزر إلى جانب أغنية قدمتها المغنية اللبنانية عبير نعمة.

وشهد الحفل عدة عروض غنائية واستعراضية، وتنازل حسن الهيدوس قائد منتخب قطر عن شرف إلقاء قسَم اللاعبين التقليدي لمصعب البطاط قائد منتخب فلسطين.

وكانت فلسطين حاضرة في حفل الافتتاح عبر أغنية "لأجلك يا مدينة الصلاة أصلّي".

ويشارك منتخب فلسطين في البطولة ضمن المجموعة الرابعة إلى جوار إيران والإمارات وهونج كونج ويبدأ مشواره أمام إيران البطلة ثلاث مرات بعد غد الأحد.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس 23 ألفاً و708 شهداء و60 ألفاً و5 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.