كشفت معطيات حديثة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، عن إصابة 15 جندياً خلال الساعات الـ24 الماضية في قطاع غزة.

واستناداً إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه، ارتفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، إلى 2511 من أصل 2496 أمس الخميس.

وأشارت إلى أن 386 أصيبوا بجروح خطيرة و661 بجروح متوسطة و1464 بجروح طفيفة، وبذلك يكون 15 جندياً وضابطاً أصيبوا منذ أمس.

وتؤكد المعطيات أن من بين هؤلاء 1099 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة ارتفاعاً من 1085 يوم الخميس.

وبذلك يكون 14 أصيبوا بالمعارك البرية منذ الخميس، فيما لم تتضح ظروف إصابة الجندي الأخير.

وبناءً على المعطيات ذاتها، فإن 408 جنود وضباط ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 42 بحالة خطيرة و259 متوسطة و107 طفيفة.

وأعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 520 بينهم 186 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة يوم 27 من الشهر نفسه.