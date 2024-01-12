سياسة
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بوساطة قطرية.. إسرائيل تقول إنها سترسل أدوية إلى أسراها في غزة
ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل توصلت إلى ترتيب مع قطر يسمح بتسليم أدوية إلى الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
بوساطة قطرية.. إسرائيل تقول إنها سترسل أدوية إلى أسراها في غزة
مروحية إسرائيلية تنقل أسرى كانوا محتجزين بغزة- أرشيفية / صورة: AA
12 يناير 2024

أعلنت إسرائيل الجمعة أنه سيجري خلال أيام نقل أدوية إلى أسراها في غزة بوساطة قطرية.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه بتوجيه من الأخير "قاد رئيس الموساد دافيد بارنياع حراكاً إزاء قطر سيسمح بإدخال الأدوية إلى الرهائن الذين تحتجزهم منظمة حماس في غزة".

وأضاف في تصريح مكتوب: "سيجري ذلك في إطار منظومة المساعدات الإنسانية التي تقدمها إسرائيل لقطاع غزة".

وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "ستُعطى الأدوية خلال الأيام القليلة القادمة".

فيما لم يرد تعليق فوري من قطر أو حماس على ما أورده البيان الإسرائيلي.

وتقول إسرائيل إن حماس تحتجز 136 إسرائيلياً في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حينما أطلقت عملية "طوفان الأقصى" في محيط غلاف غزة.

وتطالب حماس بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين لديها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس 23 ألفاً و708 شهداء و60 ألفاً و5 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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