أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لنظيره البريطاني ديفيد كاميرون ضرورة خفض التوتر في خليج عدن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما وفق ما نقلت مصادر دبلوماسية، الجمعة.

وأشار فيدان إلى أن المنطقة تعيش أصلاً عديداً من النزاعات، مشدداً في هذا الإطار على ضرورة خفض التوتر في خليج عدن.

وأكد استعداد تركيا لأداء واجبها في هذا الإطار، وسط مناقشة الأوضاع الأخيرة في قطاع غزة مع نظيره البريطاني.

وفي هذا الإطار شدد فيدان على ضرورة إنهاء الحرب في غزة وأعمال العنف ضد الفلسطينيين بأقرب وقت.

وحذر من أن تصاعد التوتر يشكل خطراً جسيماً على الأمن الإقليمي والاستقرار الدولي.

والجمعة، أفاد البيت الأبيض في بيان مشترك لعشر دول، بأنه "رداً على هجمات الحوثيين (...) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، نفذت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وقالت جماعة الحوثي اليمنية الجمعة، إن جميع المصالح الأمريكية والبريطانية باتت "أهدافاً مشروعة" لقواتها، رداً على "عدوانهم المباشر والمعلن" على اليمن، وفق بيان نشرته وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة.

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

في غضون ذلك شددت وزارة الخارجية التركية الجمعة، على أن سبب الكارثة في قطاع غزة ناجم عن التصرفات الإسرائيلية المتجاهلة للمبادئ الأخلاقية.

وأضاف متحدث الخارجية أونجو كتشالي على منصة إكس: "السبب الحقيقي للكارثة في غزة هو الاحتلال الإسرائيلي وعقليته التوسعية وتصرفاته التي تتجاهل تماماً حقوق الإنسان والقانون الدولي والمبادئ الأخلاقية".

وأعرب عن "القلق الكبير إزاء التقارير التي تفيد بأن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل قد ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية".

وأكد أن تركيا تتابع من كثب القضية المرفوعة ضد إسرائيل بدعوى انتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 المستمرة في محكمة العدل الدولية.

وشدد على أن مساعي أعضاء الحكومة الإسرائيلية لصرف الانتباه عن جرائمهم ستبوء بالفشل.

وأمس الخميس، بدأت محكمة العدل الدولية المداولات في طلب تقدمت به جمهورية جنوب إفريقيا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بتهمة بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا طلباً لإقامة دعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة فيما يتعلق بانتهاكات إسرائيل لالتزاماتها موجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.

وحسب الطلب، فإن "الأفعال والتقصيرات من جانب إسرائيل، تتسم بطابع الإبادة الجماعية لأنها تُرتكب بقصد محدد، وهو تدمير الفلسطينيين في غزة جزءاً من المجموعة الوطنية والإثنية الفلسطينية الأوسع".

ويذكر الطلب أن "إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية وفي مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية"، وأنها "انخرطت، وتنخرط، وتخاطر بمزيد من الانخراط في أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس 23 ألفاً و708 شهداء و60 ألفاً و5 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.