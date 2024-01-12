أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الجمعة، أن مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح وسط القطاع، على وشك إيقاف الخدمة الصحية بسبب نفاد الوقود.

وحذر في بيان على منصة تليغرام، من حالات وفاة قد يتعرض لها المرضى والأطفال، خاصة في أقسام العناية المركزة والحضانة "إذا توقفت المولدات الكهربائية".

وقال البيان إن "مستشفى شهداء الأقصى على وشك إعلان توقف الخدمة الصحية والطبية بسبب نفاد الوقود، إذ كان من المفترض وصول الوقود إلى المستشفى ظهر أمس الخميس".

وأكد أن "المماطلة من الجهات ذات العلاقة (دون تسميتها) جعلت المرضى والأطفال في مرحلة حرجة ويهددهم الموت إنْ توقفت المولدات الكهربائية".

وأضاف: "نُحمل جميع جهات الاختصاص والجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة عن أي كارثة أو حالات وفاة قد يتعرض لها المرضى والأطفال، خاصة في أقسام العناية المركزة والحضانة".

وطالب البيان دول العالم "بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، وكذلك بالتدخل الفوري لإمداد جميع المستشفيات بالوقود وإعادة تأهيلها وترميمها قبل فوات الأوان".

فقدان الاتصال "بشكل كامل"

وفي السياق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، فقدان الاتصال بطواقمه في قطاع غزة "بشكل كامل"، عقب فصل خدمات الاتصالات والإنترنت جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وقال في بيان: "انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمنا العاملة في قطاع غزة بسبب قطع الاحتلال خدمات الاتصالات والإنترنت".

وأضاف: "قطع الاتصالات يزيد حجم التحديات التي تواجه طواقم الجمعية في تقديم خدماتها الإسعافية والوصول للجرحى والمصابين بالسرعة اللازمة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينيتان العاملتان بقطاع غزة، أن انقطاعاً طرأ على خدمات الاتصالات والإنترنت في معظم أنحاء القطاع، هو التاسع خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس 23 ألفاً و708 شهداء و60 ألفاً و5 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.