أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 5 جنود وإصابة 8 آخرين، في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق.

وذكرت في بيانٍ الجمعة، أن 5 جنود استشهدوا وأصيب 8 آخرون بينهم 3 بحالة خطيرة، نتيجة اشتباكات مع إرهابيين لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية في شمال العراق.

وأوضحت أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى وبدأت عملية علاجهم.

وأضافت الوزارة أنه جرى تحييد 12 إرهابياً، لافتة إلى استمرار العمليات في المنطقة.

ودعت الوزارة بالرحمة للجنود الشهداء، متقدمةً بالتعازي لذويهم وللقوات المسلحة والشعب التركي، كما تمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم PKK الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.