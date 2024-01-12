سياسة
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استشهاد 5 جنود أتراك وتحييد 12 إرهابياً في اشتباك مسلح شماليّ العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 5 جنود وإصابة 8 آخرين، في اشتباكات مع تنظيم PKK الإرهابي بمنطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق، مشيرة إلى تحييد 12 إرهابياً وتواصُل الاشتباكات ضد التنظيم بالمنطقة.
استشهاد 5 جنود أتراك وتحييد 12 إرهابياً في اشتباك مسلح شماليّ العراق
وزارة الدفاع التركية أكدت تحييد 12 إرهابياً في اشتباكات بمنطقة عملية "المخلب-القفل"   / صورة: AA
12 يناير 2024

أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 5 جنود وإصابة 8 آخرين، في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق.

وذكرت في بيانٍ الجمعة، أن 5 جنود استشهدوا وأصيب 8 آخرون بينهم 3 بحالة خطيرة، نتيجة اشتباكات مع إرهابيين لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية في شمال العراق.

وأوضحت أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى وبدأت عملية علاجهم.

وأضافت الوزارة أنه جرى تحييد 12 إرهابياً، لافتة إلى استمرار العمليات في المنطقة.

ودعت الوزارة بالرحمة للجنود الشهداء، متقدمةً بالتعازي لذويهم وللقوات المسلحة والشعب التركي، كما تمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم PKK الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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