أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة استشهاد ثلاثة مقاومين فلسطينيين وإصابة جندي بجراح، في عملية إطلاق نار على أطراف مستوطنة بالخليل جنوبي الضفة الغربية.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش إن إسرائيلياً أصيب بإطلاق نار ونُقل إلى المستشفى للعلاج، دون توضيح حالته الصحية.

ووقع الحادث في مستوطنة "أدورا" المقامة على أراضي قرية ترقوميا الفلسطينية، غربي مدينة الخليل.

وكانت صافرات الإنذار دوّت بالمستوطنة في إشارة إلى عملية تسلل.

وقال جيش الاحتلال في بيانٍ: "متابعة للإنذار عن تسلل مسلحين إلى بلدة (مستوطنة) أدورا فالحديث عن إطلاق مسلحين النار نحو قوة عسكرية كانت تهم بدورية في البلدة (المستوطنة) حيث باشرت قوات الجيش بملاحقة المسلحين وبأعمال تمشيط واسعة في المنطقة".

وأضاف: "خلال أعمال التمشيط رُصد ثلاثة مسلحين وصفّتهم (قتلتهم) قوات الأمن".

وتابع: "تواصل قوات الجيش أعمال التمشيط".

في حين، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن اشتباكات عنيفة سُمعت بوضوح داخل المستوطنة.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف جيش الاحتلال عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات؛ ما أسفر عن استشهاد 343 فلسطينياً وإصابة نحو 3950 واعتقال 5810، حسب مصادر رسمية.