سياسة
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ألطون: تركيا ستواصل الكفاح حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية كافة
أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب بحزم حتى القضاء على كل تنظيماته.
ألطون: تركيا ستواصل الكفاح حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية كافة
ألطون: سنواصل الكفاح حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية كافة / Others
12 يناير 2024

شدد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الجمعة، على أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب بحزم حتى القضاء على كل تنظيماته.

جاء ذلك في تدوينة لألطون على منصة إكس، تعليقاً على استشهاد 5 جنود أتراك في اشتباكات مع إرهابيين شمالي العراق.

وندد ألطون بتنظيم PKK الانفصالي الإرهابي وداعميه، واصفاً إياهم بالعدو المشترك للإنسانية.

وأضاف: "سنواصل كفاحنا بكل عزيمة حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية بكل أشكالها، ولن نترك دماء شهدائنا تذهب هدراً".

وترحم ألطون على أرواح الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 5 جنود وإصابة 8 آخرين، في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق.

وذكرت في بيان، أن 5 جنود استشهدوا وأصيب 8 آخرون بينهم 3 بحالة خطيرة، نتيجة اشتباكات مع إرهابيين لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية في شمال العراق.

وأضافت أنه جرى تحييد 12 إرهابياً، لافتة إلى استمرار العمليات في المنطقة.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم PKK الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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