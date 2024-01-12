سياسة
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"مدرسة إعلامية مبتكرة".. برنامج للتعريف بـ"أكاديمية TRT" في إسطنبول
انعقد في إسطنبول الجمعة برنامج تعريفي بأكاديمية TRT، التي أُطلقت بهدف أن تصبح مدرسة إعلامية مبتكرة ورائدة على الساحة التركية والعالمية.
"مدرسة إعلامية مبتكرة".. برنامج للتعريف بـ"أكاديمية TRT" في إسطنبول
أُطلقت "أكاديمية TRT" بهدف أن تصبح مدرسة إعلامية مبتكرة ورائدة على الساحة التركية والعالمية / صورة: AA
12 يناير 2024

انعقد في إسطنبول الجمعة برنامج تعريفي بأكاديمية TRT، التي أُطلقت بهدف أن تصبح مدرسة إعلامية مبتكرة ورائدة على الساحة التركية والعالمية.

وفي حديثه خلال البرنامج التعريفي الذي أقيم في مركز إسطنبول للمؤتمرات، أكد المدير العام لشبكة TRT محمد زاهد صوباجي أن شبكة TRT كانت دائماً رائدة في جلب أسماء جديدة إلى القطاع الإعلامي.

وقال صوباجي: "ننفذ عملية بث وإنتاج ضخمة كل يوم من خلال 17 قناة تلفزيونية و17 قناة إذاعية ومنصات إخبارية رقمية باللغات الأجنبية وتطبيقات رقمية، بالإضافة إلى منصتنا الرقمية الدولية ’Tabii’، أحدث عضو في عائلة TRT".

وتابع: "ما نشعر به عند مشاهدة مسلسلاتنا التلفزيونية وأفلامنا وبرامجنا الإذاعية في جميع أنحاء العالم هو أكثر من مجرد شعور فردي أو مؤسسي بالنجاح، إنه فخر لبلدنا".

وأشار صوباجي إلى أنهم حوّلوا ما يقرب من 100 عام من خبرة وذاكرة TRT في البث التلفزيوني والإذاعي إلى مدرسة إعلامية مشتركة بواسطة أكاديمية TRT.

وأردف: "في هذا السياق، يجري استخدام استوديوهاتنا ومخرجينا ومراكز الأخبار ومجموعات التحرير ومجموعات الأفلام ووسائل البث المباشر وجميع مناطق البث في تدريباتنا. في الواقع، تظهر هنا الخاصية الأكثر تميزاً لأكاديمية TRT".

وأضاف : "مع مرور الوقت، سنصبح مركزاً دولياً يتمتع بفرص التعليم عن بعد وخيارات اللغة، وسنكون القاعدة الأساسية للمعرفة والخبرة في النشر والتواصل".

واختتم صوباجي كلامه بالقول إن الخطوة التي اتخذوها مع أكاديمية TRT هي بمثابة "استثمار قيّم في إعلام المستقبل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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