استهدفت ضربات أمريكية جديدة فجر السبت قاعدة لجماعة الحوثي اليمنية في صنعاء، بعد يوم من ضربات شنّتها واشنطن ولندن على مواقع للحوثيين رداً على هجماتهم في البحر الأحمر.

وذكرت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيانٍ أن "القوات الأمريكية نفذت ضربة ضد موقع رادار في اليمن" نحو الساعة 3,45 صباحاً بالتوقيت المحلي السبت (00,45 ت غ).

وقالت في بيانٍ: نفذت هذه الضربة سفينة يو إس إس كارني (DDG 64) باستخدام صواريخ توماهوك للهجوم البري، وكانت بمثابة إجراء متابعة على هدف عسكري محدد مرتبط بالضربات التي شُنت في 12 يناير/كانون الثاني (فجر الجمعة) بهدف إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن البحرية.

ولم يُشِر البيان إلى مشاركة بريطانية في الهجمات الجديدة.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن مراسلها في صنعاء قوله إن "العدو الأمريكي البريطاني يستهدف العاصمة صنعاء بعدد من الغارات".

وأضافت أن "العدوان استهدف قاعدة الديلمي الجوية" دون مزيد من التفاصيل.

والخميس، نفذت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية ضربات في أنحاء اليمن، على أهداف للحوثيين.

وبعد أن توعد قادة الحوثيين بالرد على تلك الهجمات، قال بايدن إنه قد يأمر بمزيد من الضربات إذا لم توقف الجماعة هجماتها على السفن التجارية والعسكرية في واحد من الممرات المائية الأكثر أهمية اقتصادياً في العالم.

وأضاف بايدن للصحفيين خلال توقفه في ولاية بنسلفانيا أمس الجمعة: "سنرد بالتأكيد على الحوثيين إذا واصلوا هذا السلوك الشنيع".

ونشرت الولايات المتحدة وبعض حلفائها قوة عمل بحرية في المنطقة في ديسمبر/كانون الأول، وشهدت الأيام الأخيرة تصعيدا متزايدا. وأغرقت طائرات هليكوبتر أمريكية ثلاثة زوارق للحوثيين ليلة رأس السنة، مما أسفر عن مقتل مقاتلين كانوا يحاولون الصعود على متن سفينة. وأسقطت الولايات المتحدة وبريطانيا الثلاثاء 21 صاروخاً وطائرة مسيّرة فيما وصفتاه بأنه أكبر هجوم حتى ذلك الحين.

وأجبرت هجمات الحوثيين بعض السفن على قطع الطريق الأطول حول جنوب القارة الأفريقية مما زاد تكلفة ووقت نقل السلع وأجج مخاوف من موجة جديدة من ارتفاع التضخم عالمياً وتعطيل التعافي الاقتصادي العالمي بعرقلة سلاسل الإمداد.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية الجمعة، إن جميع المصالح الأمريكية والبريطانية باتت "أهدافاً مشروعة" لقواتها، رداً على "عدوانهم المباشر والمعلن" على اليمن، وفق بيانٍ نشرته وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة.

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس 23 ألفاً و708 شهداء و60 ألفاً و5 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.