كشف موقع "واللا" الإخباري العبري، مساء الجمعة، عن إصابة 4000 جندي إسرائيلي بإعاقة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مرجحاً ارتفاع الرقم إلى 30 ألفاً.

وأشار الموقع إلى استعداد البلاد لاستقبال عدد كبير من جنود الجيش الإسرائيلي المعاقين.

ولفت إلى تقديرات ترجح أن هذا العدد "سيصل إلى نحو 30 ألفاً".

واعتبر الموقع أن هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول "قاد إسرائيل إلى حرب لم تشهدها سابقاً من حيث عدد جرحى الجنود، لكن الأهم من ذلك أن الإصابات خطيرة للغاية".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي لا يقدّم جميع بيانات الجرحى للجمهور، "خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض معنويات الناس".

وتابع: "حالياً جرى الاعتراف بنحو 4000 جندي (أصيبوا بإعاقة) وفقاً للتصنيف 3، وهذا يعني أنه يحق لهم الحصول على جميع العلاجات والحقوق التي يتمتع بها شخص معاق في الجيش الإسرائيلي دون الاعتراف بهم رسمياً على هذا النحو".

وذكر أنه يجري دفع رواتب للجنود المصابين وعلاجهم حتى دون الحاجة إلى إثبات أي شيء، مبينا أن عملية إعادة تأهيلهم "ستبدأ في أقرب وقت لإعادتهم إلى الحياة".

ونقل "والا" عن عيدان كاليمان، رئيس منظمة المعاقين في الجيش الإسرائيلي: "مقابل كل متخصص علاج طبيعي عملنا معه، نطلب الآن أربعة لتلبية حجم الجرحى، والأمر نفسه بالنسبة لجميع المهن العلاجية الأخرى".

وأضاف "كاليمان": "نحن بحاجة إلى مضاعفة قوتنا ثلاث مرات دفعة واحدة لصالح جنودنا ومستعدون لمواجهة هذا التحدي، كنت في النظام لمدة 30 عاماً، لم يسبق لي أن واجهت مثل هذا العدد من الجرحى وحالتهم خطيرة للغاية".

وأشار إلى "عديد من الجرحى الذين بترت أطرافهم، والذين أصيبوا بالعمى والشلل".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن تجنيد 360 ألفاً من جنود الاحتياط في الحرب الدائرة ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، فيما بدأت العملية البرية في 27 من الشهر ذاته.

وحتى صباح الجمعة، بلغ عدد الضباط والجنود القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب 520 بينهم 186 منذ بداية الاجتياح البري لقطاع غزة.