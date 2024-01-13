سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تحيّد من يُسمى مسؤول التجنيد بأوروبا بـPKK الإرهابي في عملية بالعراق
حيّدت الاستخبارات التركية فايق أيدين، الملقب بـ"ريناس رابرين"، الذي كان يجنّد أفراداً من أوروبا لصالح تنظيم PKK الإرهابية، في عملية على بعد نحو 160 كيلومتراً من الحدود العراقية.
تركيا تحيّد من يُسمى مسؤول التجنيد بأوروبا بـPKK الإرهابي في عملية بالعراق
الاستخبارات التركية تحيّد من يسمى مسؤول التجنيد بأوروبا بـPKK الإرهابي. / صورة: AA
13 يناير 2024

حيّدت الاستخبارات التركية فايق أيدين، الملقب بـ"ريناس رابرين"، الذي كان يجنّد أفراداً من أوروبا لصالح تنظيم PKK الإرهابي، في عملية على بعد نحو 160 كيلومتراً من الحدود العراقية.

وحسب مصادر أمنية، تقرر أن الإرهابي فائق أيدين، الذي كان يتابعه جهاز الاستخبارات التركي عن كثب، متورط في أنشطة إرهابية في القارة الأوروبية.

وقالت المصادر إن الاستخبارات التركية أجرت عمليات تتبع حساسة لمتابعة نشاط الإرهابي إيدين، وفي الوقت المناسب، حيّدته الاستخبارات التركية.

وكشفت الاستخبارات التركية، بفضل شبكتها الفعالة، عن الأنشطة التنظيمية للإرهابيين في أوروبا.

وتبيّن أن الإرهابي، الذي كان متورطاً في الأنشطة الشبابية والاجتماعية لمنظمة PKK الإرهابية في أوروبا، إذ كان يعمل على تجنيد إرهابيين في أوروبا نيابة عن تنظيم PKK، الذي يواجه صعوبة في العثور على مجندين للانضمام إليه.

وفي هذا الصدد، كشفت الاستخبارات التركية أن سايغي أيدين، أحد إخوة الإرهابي المحيّد، متورط في حوادث إرهابية في ولاية أرضروم التركية بين عامي 2014 و2018 وجري تحييده في عام 2018، كما توفي شقيقه الآخر فرحات أيدين في سوريا في أثناء وجوده ضمن صفوف التنظيم الإرهابي في الفترة 2013-2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us