حيّدت الاستخبارات التركية فايق أيدين، الملقب بـ"ريناس رابرين"، الذي كان يجنّد أفراداً من أوروبا لصالح تنظيم PKK الإرهابي، في عملية على بعد نحو 160 كيلومتراً من الحدود العراقية.

وحسب مصادر أمنية، تقرر أن الإرهابي فائق أيدين، الذي كان يتابعه جهاز الاستخبارات التركي عن كثب، متورط في أنشطة إرهابية في القارة الأوروبية.

وقالت المصادر إن الاستخبارات التركية أجرت عمليات تتبع حساسة لمتابعة نشاط الإرهابي إيدين، وفي الوقت المناسب، حيّدته الاستخبارات التركية.

وكشفت الاستخبارات التركية، بفضل شبكتها الفعالة، عن الأنشطة التنظيمية للإرهابيين في أوروبا.

وتبيّن أن الإرهابي، الذي كان متورطاً في الأنشطة الشبابية والاجتماعية لمنظمة PKK الإرهابية في أوروبا، إذ كان يعمل على تجنيد إرهابيين في أوروبا نيابة عن تنظيم PKK، الذي يواجه صعوبة في العثور على مجندين للانضمام إليه.

وفي هذا الصدد، كشفت الاستخبارات التركية أن سايغي أيدين، أحد إخوة الإرهابي المحيّد، متورط في حوادث إرهابية في ولاية أرضروم التركية بين عامي 2014 و2018 وجري تحييده في عام 2018، كما توفي شقيقه الآخر فرحات أيدين في سوريا في أثناء وجوده ضمن صفوف التنظيم الإرهابي في الفترة 2013-2014.