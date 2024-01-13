دافعت الولايات المتحدة وبريطانيا عن الضربات العسكرية على الحوثيين في اليمن باعتبارها "قانونية وتتفق مع القانون الدولي".

وقالت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لمجلس الأمن إن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما جزء من تحالف بحري متعدد الجنسيات بقيادة أمريكا، تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال نقاش في مجلس الأمن الدولي بشأن العملية الأمريكية-البريطانية.

وأضافت أن العملية استهدفت "تعطيل قدرة الحوثيين على مواصلة الهجمات المتهورة على السفن والسفن التجارية وإضعاف تلك القدرة".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستواصل المساعي الدبلوماسية بينما تسعى في الوقت نفسه للدفاع عن السفن التجارية.

فيما قالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد "اتخذنا إجراءات محدودة وضرورية ومتناسبة للدفاع عن النفس إلى جانب الولايات المتحدة بدعم غير عملياتي من هولندا وكندا والبحرين وأستراليا".

في المقابل، اعتبر السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا أن "الضربات الأمريكية والبريطانية تنتهك القانون الدولي وتثير التوترات الإقليمية".

وأضاف "الدفاع عن الشحن التجاري، الذي تُعتبر الهجمات عليه غير مقبولة، شيء ولكن عندما تقصف دولة أخرى بشكل غير متناسب وغير قانوني فهذا شيء آخر".

بدوره، أكد مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون أن مجلس الأمن لم يفوض باستخدام القوة ضد اليمن.

ولفت إلى أن "العملية الأمريكية والبريطانية لم تتسبب فحسب في تدمير البنية التحتية وسقوط ضحايا من المدنيين بل أدت أيضاً إلى زيادة المخاطر الأمنية في البحر الأحمر".

دعوة لالتزام القانون الدولي

في السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة، الدول التي تحمي سفنها من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، إلى التزام القانون الدولي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك،.

وقال دوجاريك للصحفيين إن "الأمين العام يدعو جميع الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) التي تحمي سفنها من الهجمات، إلى الدفاع عن سفنها وفقاً للقانون الدولي، على النحو المنصوص عليه في القرار 2722".

وأضاف أنه يطالب كذلك جميع الأطراف المعنية بعدم تصعيد الأوضاع أكثر، من أجل ضمان السلام والاستقرار في البحر الأحمر، والمنطقة على نطاق أوسع.

ويدين القرار "2722" الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر، ويطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات، كما يؤكد وجوب احترام ممارسة السفن للحقوق والحريات الملاحية وفقاً للقانون الدولي، ويبين حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات، بما في ذلك التي تقوض تلك الحقوق.

وفي السياق، أشار دوجاريك إلى تشديد غوتيريش على "ضرورة تجنب الأعمال التي يمكن أن تزيد تفاقم الوضع في اليمن نفسه".

ودعا غوتيريش إلى بذل كل جهد لضمان أن اليمن يتبع طريقاً نحو السلام، حسب المتحدث.

وكان البيت الأبيض، أعلن فجر الجمعة، في بيان مشترك لعشر دول أنه "رداً على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، نفذت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وصدر البيان المشترك باسم حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وفق ما نشره البيت الأبيض.

ورغم الهجمات، جددت جماعة الحوثي في بيان صادر عن المجلس السياسي لها، تأكيدها أن "جميع المصالح الأمريكية والبريطانية باتت أهدافاً مشروعة" لقواتها، رداً على "عدوانهم المباشر والمعلن" على اليمن.

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وتستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، ويمر 98 بالمئة من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط، وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد إسرائيل، حسب وزارة ماليتها.