رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجمعة، نظرتها المستقبلية لتصنيف تركيا من مستقر إلى إيجابي.

وأكدت الوكالة في بيان، التصنيف الائتماني لتركيا عند "B3"، ورفعت نظرتها المستقبلية له من مستقر إلى إيجابي.

وأوضح البيان أن السبب الرئيسي لتغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابي يتمثل في "التغيير الواضح في السياسة الاقتصادية، وخاصة العودة إلى السياسة النقدية التقليدية".

ولفت إلى إشارات على أن ديناميكيات التضخم بدأت تتغير رغم احتمال ارتفاع التضخم الرئيسي على المدى القريب، مؤكداً أن هذا يعد مؤشراً على أن السياسة النقدية استعادت موثوقيتها وفعاليتها.

وتوقعت موديز أن يتسارع انخفاض العجز الخارجي للبلاد بشكل أكبر عام 2024، وأن يكون العجز في إجمالي العام أقل من 40 مليار دولار.

وتطرقت إلى العوامل التي قد تؤثر في التصنيف الائتماني لتركيا، لافتة إلى إمكانية رفع تصنيف البلاد إذا جرى الحفاظ على موقف السياسة النقدية الحالي بعد الانتخابات المحلية المقبلة (مارس/آذار 2024)، وإذا كان لتباطؤ النمو أدلة، وانخفاض التضخم وتقليل الاختلالات في الاقتصاد الكلي.

وفي 12 أغسطس/آب 2022، أجرت موديز تقييماً خارج التقويم للاقتصاد التركي، وحدثت التصنيف الائتماني للبلاد إلى "B3" وغيرت توقعات التصنيف إلى "مستقر".