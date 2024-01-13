وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانٍ السبت، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، (جهة تواصل رسمية مع إسرائيل) أبلغتها باستشهاد طفلين وشاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس (الجمعة) قرب مستعمرة "أدورا" المقامة على أراضي المواطنين غرب الخليل.

وبيّنت أن الشهداء هم: عدي إسماعيل أبو جحيشة (17 عاماً)، محمد عرفات أبو جحيشة (15 عاماً)، إسماعيل أحمد أبو جحيشة (19 عاماً).

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته لمناطق عدة بالضفة الغربية، واستشهد برصاصه 3 فلسطينيين مساء الجمعة، لترتفع حصيلة الشهداء برصاص الجيش والمستوطنين في الضفة إلى 347 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومساء الجمعة، كان جيش الاحتلال أعلن قتل الفلسطينيين الثلاثة بدعوى أنهم تسللوا إلى المستوطنة المذكورة، فيما قالت إذاعة الجيش إن إسرائيلياً أصيب بإطلاق نار ونُقل إلى المستشفى للعلاج، دون توضيح حالته الصحية.

وبعد العملية بساعات والتعرف على هويات الشهداء الثلاثة، دفع جيش الاحتلال بتعزيزات إلى بلدة إذنا غربي الخليل، مسقط رأسهم وداهم منازل ذويهم وأجرى فيها عمليات تفتيش واسعة.

كما اعتقل الجيش عدداً من أقارب الفلسطينيين الثلاثة، وصادر عدة مركبات يملكها سكان البلدة.

غضب ودعوة للإضراب

وحسب قناة "الجزيرة" القطرية، نفت مصادر من عائلة الشهداء الثلاثة أي علاقة لهم بالعملية المسلحة التي وقعت بالتزامن مع وجودهم في المستوطنة.

وقالت المصادر إن الشهداء الثلاثة هم أبناء عمومة يجمعون الحديد واعتادوا على الذهاب عبر طريق المستوطنة، مشيرة إلى أنهم استشهدوا عند مدخل المستوطنة على يد رجال أمن للاشتباه بهم.

ونقلت مواقع إخبارية فلسطينية عن مصادر محلية في بلدة "إذنا" غرب الخليل أن القوى الوطنية والإسلامية في البلدة دعت إلى إضراب شامل اليوم السبت حداداً على الشهداء الثلاثة الذين استشهدوا داخل مستوطنة "أدورا" شمال غرب المدينة.

وفجر اليوم السبت، اقتحمت قوة خاصة إسرائيلية قلقيلية شمالي الضفة الغربية، وداهمت منزلاً في حي السفيري وسط المدينة بذريعة تحصن أحد الفلسطينيين المطاردين بداخله.

وخلال العملية، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية للمدينة واقتحمتها من محوريها الشمالي والشرقي وانتشرت في أحيائها، قبل أن تنسحب بعد فشلها في اعتقال الفلسطيني المطارد.

وكانت مصادر فلسطينية ذكرت أن قوة خاصة إسرائيلية داهمت منزل الفلسطيني المطارد. وذكرت المصادر أن شباناً أشعلوا الإطارات المطاطية في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية خلال التصدي للاقتحام الإسرائيلي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال أيضاً بلدة عزون شرق قلقيلية.

واقتحم الجيش كذلك مدينة بيت لحم، وبثت منصات فلسطينية محلية مشاهد لعملية الاقتحام.

اقتحامات بالخليل وبيت لحم وطوباس

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة إذنا غرب الخليل، قبل أن تقتحم ظهر اليوم، مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة من جهة حاجز الحمرا العسكري، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية، وسط تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع.

وذكرت منصات فلسطينية أن مواجهات مسلحة اندلعت خلال اقتحام الاحتلال مخيم الفارعة ما أسفر عن إصابة شاب جرى نقله إلى المستشفى التركي.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف جيش الاحتلال عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي، إضافة إلى القتلى، عن إصابة نحو 4 آلاف فلسطيني بينهم 593 طفلاً وفق وزارة الصحة، واعتقال نحو 5822 وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

فيما خلفت الحرب على غزة حتى السبت "23 ألفاً و843 شهيداً، بالإضافة إلى إصابة 60 ألفاً و317 شخصاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.