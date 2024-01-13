اتخذ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قرار قصف مواقع لجماعة الحوثيين في اليمن من المستشفى حسب وزارة الدفاع (بنتاغون).

وأشار بيان البنتاغون إلى أن أوستن يتلقى العلاج من مرض سرطان البروستاتا في مستشفى والتر ريد العسكري.

وفجر الجمعة أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول أنه "رداً على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، نفذت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وصدر البيان باسم حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وفق ما نشره البيت الأبيض.

ورغم الهجمات فإن جماعة الحوثي جددت في بيان صادر عن المجلس السياسي للجماعة تأكيدها أن جميع المصالح الأمريكية والبريطانية باتت "أهدافاً مشروعة" لقواتها، رداً على "عدوانهم المباشر والمعلن" على اليمن.

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وتستحوذ التجارة البحرية على 70 في المئة من واردات إسرائيل، ويمر 98 في المئة من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط، وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6 في المئة في اقتصاد إسرائيل، حسب وزارة ماليتها.