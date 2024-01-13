أطلقت روسيا أربعين صاروخاً ومسيّرة على مناطق مختلفة من أوكرانيا خلال الليل، حسب ما أعلنته السلطات الأوكرانية السبت.

من جهته أعلن الجيش الروسي، السبت، أنه ضرب مصانع أسلحة في أوكرانيا خلال الليل، مؤكداً أنه أصاب "كل" أهدافه في سلسلة من الضربات على منشآت تنتج الذخيرة والمسيّرات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في إحاطة يومية: "نفّذت قوات الاتحاد الروسي المسلحة هذا الصباح مجموعة ضربات... على منشآت تابعة للمجمّع الصناعي العسكري الأوكراني".

وأوضحت أنّ الضربات استهدفت أماكن لإنتاج القذائف والبارود والمسيّرات، مضيفةً أن "كل المنشآت المخصصة لذلك تعرّضت للقصف".

وكان سلاح الجو الأوكراني أكّد أنه "سجّل إطلاق أربعين وسيلة هجوم جوي للعدوّ في المجموع" خلال ليل الجمعة السبت، مضيفاً أنه دمر ثمانية صواريخ.

وحذّرت القوات الجوية الأوكرانية خلال الهجوم من أن روسيا أطلقت صواريخ كينجال، وهو ربما كان أصعب صاروخ روسي تقليدي يجري إسقاطه، إذ يتحرك بسرعة تفوق سرعة الصوت عدة مرات.

وأفاد بأنّ روسيا نفّذت هجومها بمجموعة واسعة من الأسلحة، بينها صواريخ كروز، وصواريخ باليستية، وصواريخ مضادة للطائرات، ومسيّرات.

وأشار سلاح الجو الأوكراني إلى أنّ "أكثر من 20 مقذوفة" فشلت في بلوغ أهدافها "بسبب تدابير نشطة لوسائل الحرب الإلكترونية".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إيغنات في وقت لاحق عبر حديث تليفزيوني قائلاً بشأن هذه المقذوفات: "إما أنها سقطت في الحقول، وإما أنها انفجرت في الهواء، وإما أنها طالتها وسائل الحرب الإلكترونية لقواتنا الدفاعية".

ولم تعلن السلطات الأوكرانية بعدُ عن سقوط قتلى، في حين قالت النيابة العامة الأوكرانية إن هجوماً صاروخياً في منطقة سومي في شمال شرق البلاد أدى إلى إصابة مدني بجروح وألحق أضراراً بـ26 مبنى.

وقال حاكم منطقة تشيرنيغيف فياتشيسلاف تشاوس إنه "توجد أضرار" في جزئها الشمالي.

وأفاد فيليب برونين حاكم منطقة بولتافا الواقعة في وسط البلاد بأن صاروخاً لم ينفجر سقط في الفناء الخلفي لمنزل سكني في المنطقة.

وفعّلت بولندا المجاورة لأوكرانيا أنظمة دفاعها الجوي لفترة وجيزة بسبب ارتفاع مستوى التهديدات.

إلى ذلك استهدفت المدفعية الروسية الأراضي الأوكرانية القريبة من خط المواجهة.

وأدى القصف إلى إصابة أحد المدنيين في بيريسلاف على ضفاف نهر دنيبرو جنوب خيرسون، مساء الجمعة. وقال حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين السبت إنه "جرى العثور على امرأة تبلغ 71 عاماً تحت أنقاض مبنى سكني"، ويجري تقديم المساعدة الطبية لها.