أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 9 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG، على مشارف منطقة "نبع السلام" شمالي سوريا.

وحسب بيان للوزارة، السبت، أحبطت القوات المسلحة التركية محاولة تسلل 12 إرهابيّاً من PKK/YPG إلى منطقة "نبع السلام"، وحيَّدت 9 منهم.

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين كانوا ينوون تنفيذ عمل إرهابي داخل منطقة "نبع السلام".

وفي وقت سابق، أعلنت الدفاع التركية ارتفاع عدد الإرهابيين المُحيَّدين شمالي العراق وسوريا إلى 23 من تنظيم PKK الانفصالي، ردّاً على استشهاد 9 جنود أتراك خلال اشتباكات مع إرهابيين لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية شمالي العراق، بمنطقة عملية "المخلب-القفل".

و(PKK) تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا ردّاً على هجمات يشنُّها ضد مواطنيها وقواتها.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم PKK الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان شمالي العراق.