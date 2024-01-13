أكدت تركيا، السبت، أنها لن تسمح بإنشاء "إرهابستان" (دويلة إرهابية) على حدودها الجنوبية مهما كانت الأسباب والحجج.

جاء ذلك في بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، عقب اجتماع أمني عُقد في إسطنبول برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، ومشاركة كبار المسؤولين.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع الأمني برئاسة الرئيس أردوغان شهد تقييماً لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب بصورة شاملة.

وتناول الاجتماع الهجوم الإرهابي الغادر، أمس الجمعة، على القوات التركية شمالي العراق، والخطوات المتَّخذة في إطار مكافحة الإرهاب.

وأكد الاجتماع مواصلة الكفاح حتى القضاء على آخر إرهابي وحتى تجفيف مستنقعات الإرهاب كاملة في العراق وسوريا.

وأشار إلى أن تنظيم PKK الإرهابي الانفصالي "الذي أوشك على الزوال داخل بلادنا تكبَّد خسائر فادحة نتيجة عملياتنا الناجحة خارج الحدود".

وفي وقت سابق السبت، ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اجتماعاً أمنيّاً رفيع المستوى في إسطنبول.

وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية والداخلية والدفاع، هاكان فيدان علي ويرلي قايا ويشار غولر.

كما شارك في الاجتماع رئيس هيئة الأركان العامة متين غوراق، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاتاي كيليتش.