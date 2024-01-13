أكد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدرو ليبرمان، السبت، ضرورة دفع جنوب إفريقيا ثمن رفع دعوى ضد بلاده أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في غزة.

جاء ذلك في تدوينة لليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، على حسابه بمنصة "إكس"، قال فيها: "يجب أن يدفعوا الثمن".

وأضاف ليبرمان: "لا بُدَّ من دفع ثمن المهزلة المُعادية للسامية الجارية حاليّاً في لاهاي، التي بدأتها جنوب إفريقيا".

وأضاف: "أولاً وقبل كل شيء، يجب قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة تدعم المنظمات الإرهابية في العالم، خصوصاً حماس وحزب الله"، على حد تعبيره.

واعتبر أن على بلاده "أن تدعو اليهود في جنوب إفريقيا إلى الهجرة إلى إسرائيل وعدم انتظار اندلاع معاداة السامية التي ستشمل الاضطهاد والأذى لليهود"، على حد قوله.

ويبلغ عدد الجالية اليهودية في جنوب إفريقيا نحو 77 ألفاً و500 نسمة، وهي أكبر جالية يهودية في القارة الإفريقية، ويتركز معظمهم في مدن جوهانسبرج وكيب تاون وديربان، حسب إعلام عبري.

"أربكت إسرائيل"

في السياق ذاته، قال المحامي والباحث في كلية العلوم الاقتصادية والإدارية والاجتماعية بجامعة "رومالي" في إسطنبول، زكي أري ترك، إن قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أربكت تل أبيب.

وأكد أري ترك أهمية التمييز بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، مبيناً أن الأخيرة جرى تأسيسها من الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، لمحاكمة الأشخاص المتهمين بـ"الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

في المقابل، محكمة العدل الدولية هي إحدى أجهزة القضاء التابعة للأمم المتحدة، تتولى محاكمة الدول في إطار "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، حسب "أري ترك".

وأفاد الحقوقي التركي بأن كلتا المَحكمتين تقعان في مدينة لاهاي الهولندية.

ولفت إلى وجود قضية مرفوعة في المحكمة الجنائية الدولية، منذ ديسمبر/كانون الأول 2009، ضد مسؤولي عملية "الرصاص المصبوب" الإسرائيلية على غزة، مبيّناً أنه لم يُحرز أي تقدم فيها حتى اليوم.

والجمعة، رفضت إسرائيل، اتهامها بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وزعمت أن ما تفعله في قطاع غزة هو "دفاع عن النفس".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يومي الخميس والجمعة، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء نظر الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها أدلة على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ومن المقرر أن تحدد محكمة العدل الدولية في الأيام المقبلة خطواتها المستقبلية بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلَّفت حتى السبت 23 ألفاً و843 شهيداً و60 ألفاً و317 مصاباً، و"دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.