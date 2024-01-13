ترأس وزير الدفاع التركي يشار غولر اجتماعاً أمنيّاً رفيعاً على مستوى كبار قادة وضباط الجيش التركي في ولاية شرناق جنوب شرق تركيا.

وعقد الوزير، حسب ما نشرت وزارة الدفاع التركية على منصة "إكس"، اليوم السبت، اجتماعاً في قيادة الفرقة 23 مشاة بالولاية.

وتلقى الوزير غولر معلومات حول آخر التطورات في منطقة عملية "المخلب-القفل" وأعطى تعليمات بشأن العمل الذي يتعين أداؤه في مناطق العمليات.

ثم توجه الوزير غولر إلى إسطنبول لحضور اجتماع أمني رفيع المستوى، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبمشاركة وزراء الخارجية والداخلية والدفاع.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 9 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG، على مشارف منطقة "نبع السلام" شمالي سوريا، حيث كانوا ينوون تنفيذ عمل إرهابي داخل المنطقة، وفق الوزارة التي أعلنت في وقت سابق تحييد 23 إرهابيّاً شمالي العراق وسوريا.

وحسب بيان للوزارة، السبت، أحبطت القوات المسلحة التركية محاولة تسلل 12 إرهابيّاً من PKK/YPG إلى منطقة "نبع السلام"، وحيّدت 9 منهم.

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين كانوا ينوون تنفيذ عمل إرهابي داخل منطقة "نبع السلام".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية ارتفاع عدد الإرهابيين المُحيّدين شمالي العراق وسوريا إلى 23 من تنظيم PKK الانفصالي، ردّاً على استشهاد 9 جنود أتراك خلال اشتباكات مع إرهابيين لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية شمالي العراق بمنطقة عملية "المخلب-القفل".

و(PKK) تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا ردّاً على هجمات يشنُّها ضد مواطنيها وقواتها.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم PKK الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان شمالي العراق.