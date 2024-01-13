أكدت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، أنها ستواصل عملياتها العسكرية ضد إسرائيل لمنع مرور سفنها في البحر الأحمر، متوعدة بأن "العدوان الأمريكي والبريطاني لن يمر دون عقاب".

جاء ذلك في بيان صادر عن حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليّاً) نشرته وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة، وذلك بعد ساعات من تعرض العاصمة اليمنية صنعاء لغارات جديدة.

وذكر البيان أن "العدوان الأمريكي والبريطاني السافر، الذي يأتي لدعم الكيان الصهيوني، لن يثني اليمن عن مواصلة عملياته العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومنع سفنه وبقية السفن المتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة".

وأضاف أن "هذا العدوان، الذي حتماً لن يمر دون عقاب من قواتنا المسلحة، يوضح مدى التأثير الكبير لعمليات اليمن العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومنع مرور سفنه، وغيرها من الجنسيات الأخرى المحمّلة بالبضائع المتجهة إليه".

وفجر السبت، جدّدت الولايات المتحدة شنَّ عدد من الغارات على صنعاء، وذلك بعد يوم من هجمات نفذتها مع بريطانيا ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وبعد هجمات الجمعة، التي أوقعت خمسة قتلى و6 جرحى في صفوف "الحوثي"، توعدت الجماعة، في بيان صادر عن مجلسها السياسي (أعلى سلطة سياسية)، أن جميع المصالح الأمريكية والبريطانية باتت "أهدافاً مشروعة" لقواتها، ردّاً على "عدوانهم المباشر والمعلن" على اليمن.

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وتستحوذ التجارة البحرية على 70 بالمئة من واردات إسرائيل، ويمر 98 بالمئة من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط، وتسهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6 بالمئة في اقتصاد إسرائيل، حسب وزارة ماليتها.