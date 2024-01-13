سياسة
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منذ بدء الحرب على غزة.. الاحتلال يعتقل 3835 فلسطينيّاً بالضفة الغربية
أعلنت مؤسستان تختصان بشؤون الأسرى الفلسطينيين ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية بسجون الاحتلال إلى 3835 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال 15 ليلة الجمعة-السبت.
منذ بدء الحرب على غزة.. الاحتلال يعتقل 3835 فلسطينيّاً بالضفة الغربية
جيش الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيّاً ليلة الجمعة-السبت - أرشيفية / صورة: AA
13 يناير 2024

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير (أهلي)، في بيان مشترك، إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة ارتفع إلى 5835 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 15 فلسطينيّاً ليلة الجمعة-السبت.

وأضافت الهيئة والنادي، في بيان، أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت "بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى أكثر من 5835".

وأشارتا إلى أن قوات الاحتلال "اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم (السبت) 15 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم عدد من أفراد عائلات شهداء الخليل الذين ارتقَوا أمس".

والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي قتله ثلاثة فلسطينيين قال إنهم حاولوا التسلل إلى مستوطنة "أدورا" غربي" الخليل"، تبيَّن لاحقاً أنهم من بلدة إذنا غربي المدينة.

وأوضحت المؤسستان أن "الحصيلة تشمل مَن جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومَن احتُجزوا رهائن".

ووفق الهيئة والنادي تركزت عمليات الاعتقال في الخليل وبيت لحم (جنوب) وجنين (شمال) و"رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين، والضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم".

ووفق البيان، فإن حملات الاعتقال "تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، إلى جانب اقتحاماتها منازل أهالي المعتقلين، التي رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة".

وفي تقريرها السنوي، أشارت مؤسسات شؤون الأسرى إلى أن العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، بلغ نحو 8800، بينهم أكثر من 80 أسيرة.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات، مخلِّفاً 347 قتيلاً حتى السبت.​​​​​​​

فيما خلَّفت الحرب المدمرة على غزة حتى السبت 23 ألفاً و843 شهيداً، و60 ألفاً و317 مصاباً، و"دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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