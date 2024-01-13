سياسة
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قبرص التركية وأذربيجان تعزّيان تركيا باستشهاد جنودها شمالي العراق
أعربت جمهورية شمال قبرص التركية وأذربيجان عن تعازيها لأنقرة في استشهاد 9 من جنودها شمالي العراق.
قبرص التركية وأذربيجان تعزّيان تركيا باستشهاد جنودها شمالي العراق
تشييع جثمان أحد شهداء الجنود الأتراك / صورة: AA
13 يناير 2024

قدمت جمهورية شمال قبرص التركية وأذربيجان تعازيهما إلى تركيا في استشهاد 9 من جنودها شمالي العراق.

ونقلت وكالة أنباء "تاك" الرسمية لشمال قبرص، أن الرئيس أرسين تتار أعرب عن تعازيه لتركيا في جنودها الشهداء.

وترحَّم تتار على أرواح شهداء الجيش التركي، متمنياً الشفاء العاجل للجنود المصابين.

بدوره، أرسل وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف، ببرقية تعزية إلى نظيره التركي يشار غولر.

وقال حسنوف إنه تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد الجنود الأتراك شمالي العراق، مترحّماً عليهم ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

واعتبر أن "آلام تركيا هي آلامنا"، مندداً "بمظاهر الإرهاب كافة".

كما أكد الوزير الأذربيجاني وقوف بلاده دوماً بجانب القوات المسلحة التركية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية ارتفاع عدد الإرهابيين المُحيّّدين شمالي العراق وسوريا إلى 23 من تنظيم PKK الانفصالي، ردّاً على استشهاد 9 جنود أتراك خلال اشتباكات مع إرهابيين لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية شمالي العراق، بمنطقة عملية "المخلب-القفل".

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا ردّاً على هجمات يشنُّها ضد مواطنيها وقواتها.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم PKK الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان شمالي العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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