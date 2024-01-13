سياسة
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تحمل أول رائد فضاء تركي.. كبسولة "دراغون" ستعانق الفضاء من فلوريدا
وصلت الكبسولة "دراغون"، التي ستحمل رائد الفضاء التركي الأول، ألبير غزر أوجي إلى الفضاء في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، تمهيداً لإطلاقها من محطة الفضاء الدولية الأسبوع المقبل في "مهمة أكسيوم 3".
تحمل أول رائد فضاء تركي.. كبسولة "دراغون" ستعانق الفضاء من فلوريدا
الكبسولة ستحمل رائد الفضاء التركي الأول ألبير غزر أوجي إلى الفضاء في 17 يناير/كانون الثاني الجاري - أرشيفية / صورة: AA
13 يناير 2024

وصلت الكبسولة، التي ستحمل رائد الفضاء التركي الأول ألبير غزر أوجي إلى الفضاء في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، إلى ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت شركة "سبيس إكس" في منشور عبر منصة "إكس"، أن الكبسولة "دراغون" وصلت إلى حظيرة منصة الإطلاق رقم 39A في فلوريدا، تمهيداً لإطلاقها من محطة الفضاء الدولية الأسبوع المقبل في "مهمة أكسيوم 3".

كما ذكر رائد الفضاء التركي جيهانغير أتاسيفر، في منشور عبر مواقع التواصل: "كبسولة دراغون التي ستُقلُّ غزر أوجي والفريق المرافق إلى مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، 4 أيام متبقية للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية".

وفي أبريل/نيسان الماضي، قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أول رائدَي فضاء تُركيَّين سينطلقان في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية، هما رائد الفضاء التركي الأول ألبير غزر أوجي، ورائد الفضاء الاحتياطي توفا جيهانغير أتاسيفر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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