أثارت الغارات العسكرية التي شنَّتها الولايات المتحدة وبريطانيا، الجمعة والسبت، ضد أهداف للحوثيين في اليمن، تساؤلات بشأن تداعيات هذا التصعيد على الجهود الأممية والدولية الرامية لتحقيق السلام في البلد العربي.

والجمعة، أفاد البيت الأبيض، في بيان مشترك لـ10 دول، بأنه "ردّاً على هجمات الحوثيين (..) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، نفذت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان متلفز، أن 5 من مسلحي الجماعة قُتلوا إثر 73 غارة شنّتها القوات الأمريكية البريطانية على 5 محافظات في اليمن.

وردّاً على ذلك، أكد سريع أن جميع المصالح الأمريكية والبريطانية باتت "أهدافاً مشروعة" لقوات الحوثيين، ردّاً على "عدوانهم المباشر والمعلن" على اليمن.

هذه الضربات استهدفت معسكرات وقواعد جوية للحوثيين في 5 محافظات يمنية، أبرزها العاصمة صنعاء (شمال)، ومحافظتا الحديدة وحجة (غرب) المُطلتان على معظم الشريط الساحلي جنوبي البحر الأحمر.

ورغم أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين اكتنفها "عدم اليقين" بشأن نتائج هذه الضربات، فإن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر، قال، مساء الجمعة، إن "المؤشرات الأولية" لهذه الضربات تفيد بأن نتائجها "جيدة جدّاً".

جماعة الحوثي التي ترفض عادة الإفصاح عن خسائرها العسكرية، اكتفت هي الأخرى بالإعلان عن 5 قتلى من قواتها جراء الضربات الأمريكية البريطانية، دون أن تورد أي تفاصيل بشأن الخسائر المادية.

مقدرات مهمة

وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي إن "الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد مواقع تابعة للحوثيين استهدفت مقدرات عسكرية مهمة للجماعة في مناطق مفصلية لها علاقة بالنشاط العسكري جنوبي البحر الأحمر (محافظتي الحديدة وحجة)".

وفيما أوضح أنه "لا تتوفر معلومات دقيقة بشأن حجم الأضرار"، رُجح أن تكون الأنباء التي سبقت هذه الضربات قد سمحت للحوثيين باتخاذ تدابير لحماية بعض هذه المقدرات".

واستبعد التميمي أن تؤدي هذه الضربات إلى توسع رقعة الصراع وصولاً إلى مواجهة شاملة مع الحوثيين.

وأشار في هذا الصدد إلى اتخاذ الولايات المتحدة سلسلة من الخطوات المدروسة لتنفيذ هذه العمليات المحدودة مثل لجوئها إلى استصدار قرار من مجلس الأمن، يجيز لها استخدام القوة لـ"حماية سلامة الملاحة"، الأمر الذي يعكس رغبة واشنطن في عدم توسيع رقعة الصراع، وفق التميمي.

والخميس، اعتمد مجلس الأمن قراراً يدين "بأشد العبارات الهجمات التي شنَّها الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

تعقيد جهود السلام في اليمن

يُطرح كثير من التساؤلات حول مصير الجهود الرامية لتحقيق سلام شامل في اليمن بين الحكومة الشرعية والجماعة في ظل هذه التطورات.

ففي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، التزام الحكومة وجماعة الحوثي اليمنيتين مجموعة تدابير لـ"وقف شامل" لإطلاق النار في عموم البلاد، وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.

لكن هذا التصعيد الأخير بات يُلقي بضبابية حول الموقف الأمريكي من جهود السلام، لا سيما أنه كان لافتاً تجاهل الولايات المتحدة للإعلان الأممي، في موقف لا يتقاطع مع تصريحات سابقة لمسؤوليها اتسمت بتشجيع الأطراف اليمنية على الدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو 9 سنوات.

وفي هذا الصدد، أوضح التميمي أن "السعودية كانت قد أوشكت على دفع طرفَي النزاع في اليمن على توقيع اتفاق يسمح ببدء صياغة خارطة طريق لإنهاء الأزمة".

وأضاف أن "انخراط الحوثيين في الصراع الدائر في المنطقة دفع الولايات المتحدة إلى الضغط لوقف هذه العملية إلى أجل غير معروف".

ورجح أن "تسهم الضربات العسكرية الأخيرة في تعقيد جهود السلام (..) وقد يشعر الحوثيون بأن مركزهم السياسي ضمن محادثات السلام قد يتأثر إلى حد كبير بعد أن كان قد حظي بدفعة من الجانب الأمريكي".

لم تكتفِ الولايات المتحدة بالضربات التي نفذتها فجر الجمعة، بل عادت فجر السبت وشنَّت عدداً من الغارات على العاصمة صنعاء، حسب قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي.

وتتكثف منذ مدة مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفدين سعودي وعُماني إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، والأممي غروندبرغ.

ومنذ أكثر من عام، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.