سياسة
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استشهاد موظَّفَين بشركة الاتصالات الفلسطينية بقصف إسرائيلي جنوبي غزة
استشهد، السبت، موظَّفان بشركة الاتصالات الفلسطينية في قصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة، في أثناء عملهما على إصلاح الشبكة.
استشهاد موظَّفَين بشركة الاتصالات الفلسطينية بقصف إسرائيلي جنوبي غزة
أعمدة الدخان تتصاعد إثر غارة إسرائيلية على قطاع غزة / صورة: AA
13 يناير 2024

أعلنت "شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال"، مساء السبت، استشهاد موظفَيْن من طواقمها في أثناء عملهما على إصلاح شبكة الاتصالات في استهداف إسرائيلي مباشر جنوبي قطاع غزة، وذلك مع مرور اليوم الثاني لانقطاع خدمات الشركة عن القطاع.

وقالت الشركة، في بيان: "ارتقاء زَميلَين من طواقمنا في أثناء عملهما على إصلاح شبكة الاتصالات في خان يونس (جنوب)، حيث جرى استهداف سيارة الشركة بقذيفة مباشرة".

وأدانت الشركة استمرار "الهجمة والعدوان على الشعب الفلسطيني في القطاع".

وأشارت إلى أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، ارتفع عدد الشهداء من طواقمها إلى 13.

و"شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال" أكبر مزوِّد لخدمات الاتصالات الخَلَوية والإنترنت في قطاع غزة، والمقدم الحصري لخدمات الاتصالات الثابتة هناك.

والجمعة، انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت في معظم أنحاء القطاع، وهو تاسع انقطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت "الاتصالات الفلسطينية وجوال" في بيان: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لخدمات (الخليوي، الثابت، الإنترنت) كافة في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر".

بينما قالت شركة "أوريدو فلسطين" في بيان منفصل: "مع استمرار العدوان على قطاع غزة، فقد تكرر قبل قليل تضرر الخطوط الرئيسية المغذّية لشركات الاتصالات والإنترنت، مما أدى لتوقف كامل خدماتنا جنوب ووسط قطاع غزة".

وظلت خدمات الاتصال لـ"أوريدو فلسطين" متقطعة في شمال غزة.

ووفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة، خلَّفت الحرب المدمرة التي يشنُّها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى السبت "23 ألفاً و843 شهيداً، و60 ألفاً و317 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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