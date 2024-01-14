سياسة
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الدفاع التركية: تدمير 25 موقعاً وتحييد 57 إرهابياً شمالي العراق وسوريا
نفذ سلاح الجو التركي غارات جوية هي الثانية خلال 24 ساعة ضد أهداف لتنظيم PKK الإرهابي شمالي سوريا والعراق، أسفرت عن تدمير 25 موقعاً وتحييد 57 إرهابياً، رداً على استشهاد 9 جنود أتراك خلال اشتباكات مع إرهابيين حاولوا التسلل إلى قاعدة تركية شمالي العراق.
الدفاع التركية: تدمير 25 موقعاً وتحييد 57 إرهابياً شمالي العراق وسوريا
سلاح الجو التركي يدمر 25 موقعاً ويحيّد 57 إرهابياً شمالي العراق وسوريا / صورة: AA
14 يناير 2024

أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت تدمير 25 موقعاً وتحييد 57 إرهابياً في عملية جوية ضد تنظيم "PKK" الإرهابي شمالي العراق وسوريا، في غارات هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة.

وذكرت الوزارة في بيان أن سلاح الجو التركي نفذ غارات جوية على معاقل تنظيم PKK الإرهابي في مناطق متينا وهاكورك وقنديل شمالي العراق، وعلى أهداف إرهابية شمالي سوريا الساعة 21.00 (3 تغ).

وأوضحت أن الغارات جاءت بهدف القضاء على التهديدات الإرهابية وخطرها على السكان (في تركيا) وعلى قوات الأمن انطلاقاً من شمالي العراق وسوريا عبر تحييد إرهابيّي PKK والعناصر الإرهابية الأخرى.

وأكدت أن الغارات جاءت تماشياً مع حق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضحت "الدفاع التركية" أن الأهداف الـ25 التي جرى تدميرها شملت "كهوفاً وملاجئ ومخازن ذخيرة" يُعتقد أنها تضم قياديِّين إرهابيِّين ومواد يستخدمها التنظيم الإرهابي الانفصالي.

وتابع البيان: "ستواصل القوات المسلحة التركية مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي للحفاظ على بقاء الدولة والشعب وأمنهما".

وشدد على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع تضرر المدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئية خلال العمليات.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية السبت، ارتفاع عدد الإرهابيين الذين حيدتهم قواتها شمالي العراق وسوريا إلى 57 في آخر 24 ساعة.

وذكرت في بيانٍ أن "دماء شهداء الجيش التركي لم ولن تذهب هدراً". وشددت على أن قوات الجيش التركي الباسلة تواصل الاقتصاص من إرهابيي تنظيم PKK الإرهابي "عقاباً على هجومها الغادر على جنوده شمالي العراق الجمعة".

وأضاف البيان "في هذا الإطار ارتفاع عدد الإرهابيين الذين حيدتهم قواتها شمالي العراق وسوريا إلى 57 إرهابياً في آخر 24 ساعة".

وتأتي غارات وعمليات الجيش التركي شمالي العراق وسوريا، رداً على استشهاد 9 جنود أتراك خلال اشتباكات مع إرهابيين لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية شمالي العراق، بمنطقة عملية "المخلب-القفل" الجمعة.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها. وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل التنظيم الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان شمالي العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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